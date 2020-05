Trump blij met einde aan lockdown in Wisconsin, waar de cafés weer vollopen: “De inwoners zullen de prijs moeten betalen” TT

14 mei 2020

23u29

Bron: Reuters 2 Amerikaans president Donald Trump is blij dat het Hooggerechtshof in Wisconsin beslist heeft de lockdown in de staat te beëindigen. “De mensen willen vooruit met hun leven. Het bruist er!”, aldus Trump op Twitter. In de staat is het in de bars en restaurants vanavond effectief druk, nu er bijna geen quarantainemaatregelen meer gelden. In buurstaat Michigan wordt vanavond opnieuw geprotesteerd, waar tegenstanders van de lockdown hopen het voorbeeld van Wisconsin te kunnen volgen.

Honderden mensen, sommigen zwaar bewapend, kwamen in de gietende regen bij elkaar voor het lokale parlement in hoofdplaats Lansing. De critici van de quarantainemaatregelen, die borden bij zich hebben met slogans als ‘Gevaarlijke vrijheid is beter dan veilige tirannie’, vragen al weken aan gouverneur Gretchen Whitmer om de lockdown te beëindigen. De Democrate besliste die maatregelen in haar staat echter tot minstens 28 mei te verlengen. In Michigan vielen al 4.787 doden door het coronavirus, de staat is daarmee de vierde zwaarst getroffen na New York, New Jersey en Massachusetts.

Donald Trump blijft ondertussen de staten die in zijn ogen hun economie en samenleving niet snel genoeg open gooien, onder druk zetten om dat wel te doen. Vandaag trok Trump naar Pennsylvania voor een bezoek aan een distributeur van medisch materiaal. Ook in die staat, die cruciaal is in de presidentsverkiezingen van november, gelden nog quarantainemaatregelen. “Ze zouden moeten beginnen denken aan heropeningen”, aldus Trump.

“Donkerste winter in de moderne geschiedenis”

Vanmiddag nog waarschuwde een vooraanstaande immunoloog dat de Verenigde Staten mogelijk op weg zijn naar de “donkerste winter in de moderne geschiedenis”. Rick Bright werd vorige maand ontslagen als directeur van het agentschap bij het ministerie van Volksgezondheid dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van vaccins tegen het virus.

Trump toonde zich niet onder de indruk van Brights waarschuwingen, en wees naar Wisconsin als een voorbeeld. In Wisconsin besliste het Hooggerechtshof gisteren met vier stemmen tegen drie dat de belangrijkste gezondheidsambtenaar haar boekje te buiten was gegaan door lockdownmaatregelen op te leggen. Die werden dan ook met onmiddellijke ingang beëindigd. Enkel de scholen blijven dicht, en sommige steden en districten behouden hun eigen maatregelen.

Vanavond kwamen veel inwoners opnieuw gewoon bij elkaar in bars en restaurants, velen zonder mondmaskers en zonder aandacht te schenken aan enige vorm van fysieke afstand.

The Great State of Wisconsin, home to Tom Tiffany’s big Congressional Victory on Tuesday, was just given another win. Its Democrat Governor was forced by the courts to let the State Open. The people want to get on with their lives. The place is bustling! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

“Hij schildert Democraten af als doemdenkers, en Republikeinen als vrijheidsvechters”

“De Democratische gouverneur werd door de rechtbanken gedwongen de staat opnieuw te openen”, aldus Trump op Twitter. "De mensen willen verder gaan met hun leven. Het bruist er!”

Gisteren verklaarde de president al openlijk het niet eens te zijn met de belangrijkste viroloog in het Witte Huis-team dat de epidemie opvolgt, Anthony Fauci. Joe Biden, Trumps Democratische tegenstander in november, bekritiseerde de president en verweet hem de bevolking bewust te willen verdelen. “Hij schildert Democraten af als doemdenkers die Amerika op slot willen laten, en Republikeinen als vrijheidsvechters die proberen de economie te openen.”

“Het virus gaat niet weg omdat het Hooggerechtshof dat zegt”

De gouverneur van Wisconsin, Tony Evers, riep de inwoners van zijn staat tijdens een radiotoespraak op thuis te blijven en afstand te houden. “Beste mensen, dodelijke virussen gaan niet vanzelf weg, en ze gaan zeker niet weg omdat het Hooggerechtshof dat zegt”, waarschuwde hij. “Vandaag hebben Republikeinse parlementsleden vier leden van het Hooggerechtshof kunnen overtuigen de staat in chaos te storten. Er is geen plan, 72 districten doen nu hun eigen ding. Het lijdt geen enkele twijfel dat er mensen ziek gaan worden. Die chaos is aan de Republikeinen te danken.”

Volgens rechter Rebecca Dallet, die tegen het afschaffen van de lockdown stemde, is de beslissing van haar collega's “zonder twijfel een van de grootste voorbeelden van rechterlijk activisme in de geschiedenis van deze rechtbank. Het zullen de inwoners van Wisconsin zijn die de prijs zullen betalen.”

In totaal stierven al bijna 85.000 Amerikanen aan de gevolgen van het coronavirus, 420 daarvan in Wisconsin.

45 minutes after the bars open in Wisconsin.... pic.twitter.com/xqaDlS6ajP Nick's bar(@ nicksonsec) link