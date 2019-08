Trump blaast staatsbezoek af omdat Groenland niet te koop is: Denemarken in shock IB JV

21 augustus 2019

09u02

Bron: ANP, Belga, Radio 1, Berlingske 46 Donald Trump stelt een geplande ontmoeting met de premier van Denemarken uit. De Amerikaanse president zegt op Twitter daartoe te hebben besloten omdat Mette Frederiksen duidelijk heeft gemaakt dat ze Groenland niet wil verkopen aan de Verenigde Staten. Denemarken reageert gechoqueerd: “Deze tweet van Trump gaat de geschiedenisboeken in”.

Trump schrijft op Twitter dat Denemarken een "erg speciaal land" is met geweldige inwoners. "Maar met het oog op de opmerkingen van premier Mette Frederiksen, dat ze geen interesse heeft in het bespreken van de verkoop van Groenland, stel ik de ontmoeting uit die over twee weken had moeten plaatsvinden."

De president, die begin september naar Denemarken zou gaan, heeft eerder toegegeven dat hij interesse heeft in het kopen van Groenland. Dat enorme eiland met circa 58.000 inwoners heeft een autonome status binnen het koninkrijk Denemarken.

“Groenland is Groenlands”

Frederiksen zei onlangs tijdens een bezoek aan het eiland dat geen sprake kan zijn van een verkoop aan de VS. "Groenland is niet te koop. Groenland is niet Deens. Groenland is Groenlands", aldus de Deense premier volgens een lokale krant. "Ik blijf maar hopen dat dit niet serieus is bedoeld."

Trump zegt nu op Twitter dat Frederiksen beide landen veel tijd en moeite heeft bespaard door zo direct te zijn.

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Verontwaardiging

Maar in Denemarken zijn de reacties erg heftig. Koningin Margrethe II, die gastvrouw zou zijn, is “verrast” omdat Trump het staatsbezoek, gepland op 2 en 3 september, op het laatste moment afblaast. “Het was een verrassing, maar we hebben hier verder niets over te zeggen”, zei de communicatiedirecteur van het paleis, Lene Balleby, aan de Deense openbare omroep DR.

Volgens Lone Let Larsen, voormalig directrice van het Deens Cultureel Instituut in Brussel, klopt de Deense diplomatie in de VS overuren om de plooien enigszins glad te kunnen strijken. Ze is zelf ook verontwaardigd en denkt dat geen enkele Deen de verkoop van Groenland een goed idee vindt: “We zitten niet meer in de imperialistische periode. Groenland heeft wel zelf gereageerd dat het graag Amerika zou kopen”, aldus Larsen op Radio 1.

De Deense krant Berlingske schuwt de gezwollen taal niet: “Dit is zonder voorgaande in de geschiedenis. De naaste bondgenoot van Denemarken, de VS, slaat de deur voor Denemarken dicht, vergrendelt ze en gooit eigenlijk de sleutel weg”. En de krant gaat nog verder: “Je zou kunnen zeggen dat van alle tweets die Trump heeft gepost sinds hij presidentskandidaat was in 2015 en vervolgens tot president werd gekozen, het de tweet is die de geschiedenisboeken zal ingaan. In Denemarken en in de rest van de wereld”.

Trump verraste blijkbaar iedereen met zijn annuleringstweet. Enkele uren ervoor had de Amerikaanse ambassadeur, Carla Sands, op Twitter nog aangekondigd dat zij en Denemarken klaar waren om de president te ontvangen.

“Hoe we dit ook draaien of keren, het is een enorm probleem voor Denemarken en een crisis voor de Deens-Amerikaanse betrekkingen, schrijft Philip Chr. Ulrich van Kongressen.com op Twitter.

Denmark is ready for the POTUS @realDonaldTrump visit! Partner, ally, friend 🇺🇸🇩🇰 pic.twitter.com/6VEtR1mbay Ambassador Carla Sands(@ USAmbDenmark) link