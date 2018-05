Trump blaast Irandeal op: "We laten ons niet chanteren door hoofdsponsor van terreur" kv

08 mei 2018

17u43

Bron: Eigen berichtgeving, Reuters, Belga 28 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag tijdens een persconferentie bevestigd dat de VS zich terugtrekken uit het nucleaire akkoord met Iran, dat hij de "hoofdsponsor van terreur in het Midden-Oosten" noemt.

Bij aanvang van zijn toespraak haalde Trump meteen uit naar het land, dat volgens hem "de hoofdsponsor van terreur" is. Het land exporteert gevaarlijke raketten, wakkert conflicten in het Midden-Oosten aan en steunt terreurorganisaties zoals Hezbollah, Hamas, de Taliban en al-Qaeda. Het Iraanse regime heeft zijn lange heerschappij van chaos en terreur gefinancierd door zijn eigen bevolking te plunderen, aldus de Amerikaanse president.

Krankzinnigheid

"In theorie moest de zogenaamde Irandeal de VS en onze bondgenoten beschermen tegen de krankzinnigheid van een Iraanse kernbom", ging hij verder. Het nucleaire akkoord moest verhinderen dat Iran uranium zou verrijken om een kernwapen te vervaardigen, maar is daar niet in geslaagd, aldus Trump.

Bovendien stelde de deal geen paal en perk aan het andere schadelijke gedrag van het land, "zoals de duistere activiteiten van Iran in Syrië, Jemen en andere landen over de hele wereld", ging hij verder.

Hij noemde de kerndeal die werd afgesloten onder zijn voorganger Barack Obama "een grote schande voor zichzelf als Amerikaanse burger".

We kunnen geen Iraanse kernbom verhinderen onder de verzwakte en rotte structuur van het huidige akkoord. Donald Trump

Trump verwees naar Israëlische documenten die vorige week gepubliceerd werden en zouden aantonen dat Iran zich niet aan het akkoord houdt en nog steeds een eigen kernwapenarsenaal nastreeft. "Vandaag hebben we definitief bewijs dat de Iraanse belofte een leugen was", klonk het.

Hij hekelde ook het feit dat Iran na de opheffing van de sancties in 2015 ballistische raketten ontwikkelde, die kunnen overigens ingezet worden om kernkoppen te lanceren.

"Als ik toelaat dat deze deal blijft bestaan, zou er weldra een kernwapenwedloop in het Midden-Oosten zijn", aldus de Amerikaanse president. Andere landen zouden immers net als Iran kernwapens willen vervaardigen, beweerde hij. Trump beweerde dat hij zijn oren te luisteren legde bij verschillende andere landen vooraleer hij tot zijn besluit kwam. "Na deze consultaties is het me duidelijk dat we geen Iraanse kernbom kunnen verhinderen onder de verzwakte en rotte structuur van het huidige akkoord", stelde hij.

Amerika laat zich niet gijzelen door nucleaire chantage. Donald Trump

Terugtrekking uit akkoord

De president kondigde aan dat de VS zich daarom terugtrekken uit de kerndeal met Iran en opnieuw sancties zullen doorvoeren tegen het islamitische land. "We zullen het hoogste niveau van economische sancties invoeren. Elk land dat Iran helpt in zijn zoektocht naar kernwapens kan ook streng gestraft worden door de Verenigde Staten", dreigde hij.

"Amerika laat zich niet gijzelen door nucleaire chantage", stelde Trump. "De VS maken niet langer holle bedreigingen. Als ik beloftes maak, dan houd ik ze", aldus Trump.

Van een echte terugtrekking kan technisch gezien echter geen sprake zijn, aangezien het niet om een verdrag gaat. De VS kunnen zich enkel aan de voorwaarden van het akkoord houden of ze schenden.

Als het regime zijn nucleaire ambities verderzet, zal het grotere problemen hebben dan ooit tevoren. Donald Trump

Trump verklaarde ook dat hij bereid is om te onderhandelen over een nieuw nucleair akkoord, dat ook een maakt aan het raketprogramma en de terroristische activiteiten van Iran. "Ondertussen zijn krachtige sancties in volle werking", dreigde hij nog. "Als het regime zijn nucleaire ambities verderzet, zal het grotere problemen hebben dan ooit tevoren", klonk het.

De Amerikaanse president sloot zijn mededeling af met een boodschap voor het Iraanse volk: "De Amerikaanse bevolking staat aan jullie kant", stelde hij in een toespraak waarin hij het conservatieve regime hekelde.

Frankrijk: "Werken aan omvangrijker verdrag"

De Franse president Emmanuel Macron, die van Trump een persoonlijk telefoontje kreeg alvorens de Amerikaanse president zijn plannen openbaar maakte, laat weten dat Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de beslissing van de VS betreuren en dat het non-proliferatieverdrag met Iran nu in het gedrang komt.

Tijdens een staatsbezoek van Macron aan de VS eerder deze maand probeerde de Franse president Trump nog te overtuigen om niet uit het akkoord te stappen, maar dat bleek tevergeefs.

Macron deelt mee dat Frankrijk bereid is om te werken aan een omvangrijker verdrag dat ook Irans nucleaire ambities, het Iraanse raketprogramma en de regionale activiteiten beslaat. "We zullen samenwerken aan een groter kader, dat de nucleaire activiteit, de periode na 2025, de ballistische activiteit en de stabiliteit in het Midden-Oosten, namelijk Syrië, Jemen en Irak behandelt", schreef Macron op Twitter, vlak na de aankondiging van Trump.

Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, roept de internationale gemeenschap op om het akkoord niet te verlaten. "Ik ben bijzonder verontrust door de mededeling vandaag van nieuwe sancties", zegt ze. "De Europese Unie is vastberaden om het (akkoord) te behouden."

Trump krijgt alvast wel steun van zijn bondgenoot Israël, zelf een grote tegenstander van Iran. Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu was het nucleaire akkoord immers een "recept voor rampspoed, en ramp voor one regio en een ramp voor vrede in de wereld."

In plaats van een akkoord met zes staten hebben we er nu een met vijf. Hassan Rouhani, president Iran

Iran: "Akkoord blijft behouden"

Iran wil vasthouden aan het akkoord, deelde de Iraanse president Hassan Rouhani vanavond mee in een televisietoespraak. "In plaats van een akkoord met zes staten hebben we er nu een met vijf", aldus Rouhani. "We zullen niet toelaten dat Trump deze psychologische oorlog wint." Nog volgens de Iraanse president zullen Iraanse diplomaten met de vijf andere onderhandelingspartners het verdere verloop bespreken.

"Slechtste deal ooit"

Met de afsluiting van het nucleaire akkoord verbond Iran zich er in 2015 toe om voor tien jaar zijn atoomprogramma zwaar terug te schroeven. In ruil daarvoor werden de economische sancties tegen het land opgeheven.

Trump noemde de deal met Iran, die werd afgesloten met de VS, het VK, Rusland, Frankrijk, China, Duitsland en de EU, al meermaals een "de slechtste deal ooit". Niet alleen is het volgens hem te 'soft' voor Iran, daarnaast houdt het land zich volgens de Amerikaanse president niet aan de overeenkomst. Nochtans zeggen zowel Amerikaanse experts als de Europese landen die betrokken zijn bij de deal dat Iran het akkoord niet schendt.