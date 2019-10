Trump biedt aan om te bemiddelen tussen Turkije en Syrische Koerden KVDS

10 oktober 2019

23u51

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Trump heeft aangegeven dat zijn regering zou kunnen bemiddelen tussen Turkije en de Syrische Koerden. Opmerkelijk, want het is de terugtrekking van Amerikaanse militairen door Trump die het Turkse offensief aan de grens in Syrië mogelijk heeft gemaakt.

De VS hebben Syrisch-Koerdische milities getraind en gesteund in de strijd tegen Islamitische Staat (IS), maar nu die jihadisten uit beeld zijn, heeft Washington er in de ogen van Trump niets meer te zoeken. Donderdag twitterde hij: "Nu Turkije de Koerden aanvalt, hebben we drie opties: duizenden soldaten sturen en militair winnen, Turkije treffen met strenge economische sancties of bemiddelaar zijn voor een akkoord tussen Koerden en Turken.”

Troepen

Trump haalt zijn militairen weg uit het noordoosten van Syrië. Militairen die er nog zijn, moeten zich terugtrekken als er Turkse troepen naderen.





Het noordoosten is vrijwel helemaal in handen gevallen van Koerdische milities tijdens de Syrische burgeroorlog en de strijd tegen IS. Turkije ziet die milities als een terreurbeweging net als de Turkse PKK. President Erdogan wil de Koerdische milities in Syrië ver van de grens jagen en hij wil Syrische vluchtelingen terug over de grens sturen naar een door Turkije gedomineerde zone.

....We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link