Trump bezorgd over impeachment: "Staat niet goed op je cv"

07 oktober 2019

13u17

Bron: Axios, Business Insider 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn bezorgdheid geuit over de impeachment-procedure die de Democraten onlangs aankondigden. “Zoiets staat slecht op je cv”, zou Trump tijdens een telefoongesprek met enkele vertrouwelingen vrijdag gezegd hebben over zijn eventuele afzetting. Dat beweren twee bronnen die erbij waren aan nieuwssite Axios. Een derde herinnerde zich de uitspraak van Trump lichtjes anders: “Dat wil je niet op je cv hebben”.

Na die opmerking zou de Amerikaanse president er nog aan toegevoegd hebben: “Maar Kevin wordt dan wel speaker”. De president verwees zo naar Kevin McCarthy, die nu de minderheidsfractie van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden leidt, maar die de functie van Speaker zou kunnen overnemen van Democrate Nancy Pelosi, als de Republikeinen de meerderheid in het Huis zouden heroveren. Iets waar Trump dus blijkbaar van uitgaat.

Die twee uitspraken van Trump lijken op het eerste gezicht niet meteen wereldschokkend, maar ze vatten wel perfect de gevoelens van de president over impeachment samen, aldus bronnen van Axios. Enerzijds gelooft Trump echt dat hij volgend jaar zal worden herverkozen dankzij het impeachmentgedoe; anderzijds wil Donald J. Trump niet de geschiedenisboeken ingaan als de eerste afgezette Amerikaanse president. En dat laatste gevoel neemt volgens sommigen de overhand: het zou Trump in de eerste plaats wel degelijk te doen zijn om zijn nalatenschap. Lees: hij wil zeker niet ‘impeacht’ worden.

De kans dat Trump daadwerkelijk zal worden afgezet, lijkt niet heel groot. Het Huis, waar de Democraten dus een meerderheid hebben, zal - waarschijnlijk - wel met de procedure instemmen, maar de Republikeinse meerderheid in de Senaat zal er uiteindelijk - naar verwachting - toch nog een stokje voorsteken. Al vermeldt Axios ook iemand aan wie Trump zou toevertrouwd hebben dat hij er zeker van is enkele afgevaardigden van de Democraten in het Huis voldoende onder druk te kunnen zetten om tegen impeachment van de president te stemmen. Hij doelde dan op afgevaardigden uit zogenaamde ‘Trumpdistricten’, waar Trump in 2016 won, maar die de Democraten vorig jaar konden terugpakken.

Nog in diezelfde telefoonmeeting van vrijdag met Republikeinse afgevaardigden van het Huis zou Trump gezegd hebben dat het zijn Energieminister Rick Perry was die hem het telefoontje met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky had ingefluisterd. In dat gesprek verzocht Trump Zelensky om een onderzoek naar de Bidens, wat voor de Democraten de druppel was om een impeachment-procedure tegen Trump te starten.