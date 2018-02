Trump bezoekt slachtoffers schietpartij Florida in ziekenhuis kv

17 februari 2018

05u24

Bron: Belga, ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag de slachtoffers van het bloedbad in een school in Parkland, Florida, bezocht in het ziekenhuis. Dat deed hij samen met first lady Melania. "Het is bedroevend dat zoiets kan gebeuren," zei het staatshoofd.

Trump had ook lovende woorden voor de hulpverleners tijdens zijn bezoek aan het ziekenhuis in de stad Pompano Beach. "Ze hebben geweldig werk verricht en ik wil jullie feliciteren," zei Trump, die een arts de hand reikte. De president reageerde niet toen hem werd gevraagd of de wapenwetgeving moet worden aangescherpt.

De president bezocht later het hoofdkwartier van de lokale politie. Ook daar prees hij de inzet van de hulpdiensten. "We waarderen het enorm. Iedereen praat erover," verzekerde Trump de politiemensen. "Ik hoop dat jullie er voldoende waardering voor krijgen, want dat verdienen jullie."

De negentienjarige Nikolas Cruz schoot woensdag op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland zeventien mensen dood. Hij maakte ook vijftien gewonden.