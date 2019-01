Trump bezoekt deze week nog de grens tussen VS en Mexico AW

07 januari 2019

19u20

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump gaat donderdag naar het grensgebied met Mexico. Dat kondigde de woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, op Twitter aan. Trump wil er praten met de troepen, die zich bezighouden met de grensbewaking en de humanitaire crisis aan de grens. Meer bijzonderheden volgen, aldus Sanders.

Trump kondigde eerder al aan dat hij in januari de grens wilde bezoeken om zich daar een beeld te vormen van de situatie. Zijn eis voor bijna vijf miljard euro voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico staat centraal in de bittere strijd rond de begroting tussen Republikein Trump en de Democraten, die tot een gedeeltelijke shutdown of stopzetting van de regeringszaken in de VS hebben geleid.



Al meer dan twee weken moeten honderdduizenden regeringsmedewerkers zonder betaling werken of gedwongen verlof nemen, omdat voor een aantal ministeries voorlopig geen budget is afgesproken. Zowat een kwart van het regeringsapparaat is getroffen. De Democraten in het Amerikaans Congres willen geen gevolg geven aan Trumps eis voor een grensmuur.

