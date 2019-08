Trump bezoekt Dayton en El Paso na schietpartijen, maar wordt ontvangen met veel protest Redactie

08 augustus 2019

12u00

Bron: AP, Twitter

De Amerikaanse president heeft een bezoek gebracht aan Dayton, in Ohio, en El Paso, in Texas. Afgelopen weekend vielen in een bar in Dayton negen doden bij een schietpartij. Enkele uren daarvoor vermoordde een schutter 22 mensen in een winkelcentrum in El Paso, een stad aan de grens met Mexico. In beide steden werd Trump onthaald met heel wat protest.