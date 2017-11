Trump bezoekt Amerikaanse basis in Zuid-Korea LB

08u34

Bron: ANP 0 REUTERS Donald Trump en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. De Amerikaanse president Donald Trump is vandaag samen met zijn vrouw Melania in Zuid-Korea aangekomen. Ze hebben daar samen met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in de Amerikaanse basis Camp Humphreys bezocht.

Trump prees Moon voor de manier waarop hij samenwerkt met de VS. Eerder had Trump de Zuid-Koreaanse president nog bekritiseerd, omdat die zich had uitgesproken voor diplomatiek overleg met Noord-Korea. Ook dreigde Trump uit een vrijhandelsverdrag met Zuid-Korea te stappen omdat dit voor de VS nadelig zou zijn.

Trump doet op zijn reis in Azië vijf landen aan. Japan was het eerste land dat hij bezocht. Na Zuid-Korea bezoekt hij China, Vietnam en de Filipijnen. In Vietnam hoopt Trump zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een top van het Aziatisch-Pacifisch economisch samenwerkingsverband APEC.