Trump beweert originele Renoir te bezitten, museum in Chicago ontkent JC

13u43

Bron: Daily Beast, NBC 2 rv 'Twee meisjes' van Renoir. Amerikaans president Donald Trump heeft zich alweer op een leugen laten betrappen. Aan al wie het wou horen vertelde hij de afgelopen jaren dat hij een origineel werk van de Franse impressionistische schilder Pierre-Auguste Renoir in zijn bezit heeft. Dat is niet naar de zin van het Art Institute in Chicago, waar het origineel van Twee zusjes aan een muur hangt.

Twee zusjes, ook bekend als Twee zusjes op het terras, uit 1881 geldt als een van de hoogtepunten uit het oeuvre van Renoir. Sinds 1933 maakt het schilderij deel uit van de collectie van het Art Institute in Chicago.

Maar Donald Trump beweert iets anders, zo bleek recent in de podcast Inside the Hive van Vanity Fair. Aan het woord was Trumps biograaf Tim O'Brien, die in 2005 TrumpNation: The Art of Being the Donald schreef. Hij vertelde hoe Trump hem het impressionistische werk liet zien, toen hij in Los Angeles aan het boek werkte.

O'Brien zei dat hij de authenticiteit van het schilderij in vraag stelde. "Donald, het is niet echt", zei hij aan de president. "Ik groeide op in Chicago. Dit werk heet Twee zusjes op het terras en het hangt aan een muur in het Art Institute in Chicago. Dit is niet het origineel." Maar Donald Trump was niet te vermurwen en hield vol dat hij de originele Renoir bezat.

Het museum heeft inmiddels aan NBC Chicago bevestigd dat het Twee zusjes al bijna honderd jaar in zijn bezit heeft.