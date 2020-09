Trump beweert opnieuw dat Biden drugs gebruikt voor toespraken ADN RL

11 september 2020

23u52

Bron: Belga, ANP 0 Amerikaans president Donald Trump beweert opnieuw dat zijn Democratische tegenstrever in de race naar het Witte Huis, Joe Biden, drugs gebruikt voor zijn toespraken. Trump kon daarvoor echter geen bewijs op tafel leggen.

"Ik denk dat er waarschijnlijk, mogelijk drugs aan te pas komen. Dat is toch wat ik hoor", zo zei Trump in een interview met Fox News dat zaterdag volledig wordt uitgezonden. Twee korte clips uit het interview werden echter al op voorhand vrijgegeven.

Clinton

Het is niet de eerste keer dat Trump beweert dat zijn tegenstrever aan de drugs zit. Zo claimde hij in 2016 dat zijn toenmalige rivaal Hillary Clinton stimulerende middelen gebruikte in de presidentiële debatten.



In de huidige race naar het Witte Huis probeert de 74-jarige Trump de 77-jarige Biden al langer af te schilderen als seniel als onderdeel van zijn campagnestrategie.

Trump vroeg eerder ook al dat Biden een drugtest zou ondergaan voor ze in debat zouden gaan. Zonder bewijs te geven voor eventueel dopinggebruik door Biden, zei de president vorige maand tegen de Washington Examiner dat hij ‘geïntrigeerd’ was door diens verbeterende prestaties in de debatten bij de Democratische voorverkiezingen eerder dit jaar.

"I think there's probably, possibly drugs involved. That's what I hear." -- during interview with Judge Jeanine, Trump casually accuses Joe Biden of using performance enhancing drugs pic.twitter.com/RVWJMqPNhn Aaron Rupar(@ atrupar) link

‘Niet goed, maar normaal’

“Mijn punt is dat als je terugkijkt en sommige van de vele debatten bekijkt, hij zo slecht was. Hij was zelfs niet samenhangend. En tegen Bernie was hij dat wel”, aldus Trump in het interview. “Hij was niet goed, hij was normaal. En ik begrijp niet hoe dat kan. Iemand zei me dat hij wel drugs moest genomen hebben. Ik weet niet of dat klopt of niet, maar ik vraag een drugtest. Ook voor mij. Ik neem elke dag een aspirine.”

Het eerste debat tussen Donald Trump en Joe Biden staat gepland voor 29 september. Daarop vinden debatten plaats op 15 en 22 oktober.

