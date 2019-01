Trump beweert dat zijn voorgangers bouw van muur steunen, maar dat ontkennen nog levende oud-presidenten nu allemaal kg

08 januari 2019

09u33

Bron: CNN, Politico, Washington Post, BuzzFeed News 0 Volgens Amerikaans president Donald Trump steunen meerdere oud-presidenten zijn idee voor de bouw van een muur op de zuidelijke grens met Mexico. Meer nog, “sommigen” vertelden hem dat de muur er al veel eerder had moeten komen, zo beweert Trump. Maar dat is niet helemaal juist, volgens de vertegenwoordigers van vier oud-presidenten, Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama.

Vorige week zei president Trump nog dat de muur veel steun kreeg, onder andere van oud-presidenten. “Dit zou al gedaan moeten geweest zijn door alle presidenten die mij voorgingen, en ze weten het allemaal”, vertelde Trump tegen de pers. “Sommigen onder hen hebben mij gezegd dat we het al hadden moeten doen, dus we spelen geen spelletjes. We moeten het doen.”

“Niet meer gesproken”

Vertegenwoordigers voor alle vier de nog levende presidenten spreken dat echter tegen. Een woordvoerder van Bill Clinton (president van 1993 tot 2001) ontkende tegenover BuzzFeed dat Clinton zijn steun voor de muur had uitgesproken aan Trump. “Ze hebben zelfs sinds de eedaflegging niet meer gesproken.”



Jimmy Carter (president van 1977 tot 1981) liet via een reactie op Twitter weten dat hij niet achter het idee stond. “Ik heb de grensmuur niet besproken met president Trump, en steun hem op dat vlak niet.”

Clarification from former U.S. President Jimmy Carter:



"I have not discussed the border wall with President Trump, and do not support him on the issue.” -- Jimmy Carter The Carter Center(@ CarterCenter) link

Aan The Washington Post verwees een woordvoerder voor Barack Obama (president van 2009 tot 2017) naar het feit dat de oud-president nooit onder stoelen of banken stak dat hij geen voorstander is van een muur. “In deze nieuwe wereld waarin we leven kunnen we ons niet isoleren. We kunnen ons niet verstoppen achter een muur”, zei hij bijvoorbeeld in 2017 in Berlijn.



Een vertegenwoordiger van George W. Bush (president van 2001 tot 2009) liet tot slot aan Politico weten dat hij en Trump het simpelweg nog niet hebben gehad over de muur. Het is niet zeker of vader George H.W. Bush wel een gesprek had met Trump. Hij overleed in december 2018. Maar duidelijk is dat Trump en de Bush-familie nooit erg hecht waren: zo was Trump afwezig op de begrafenis van first lady Barbara Bush in april vorig jaar. Voor de begrafenis van oud-president Bush daagde Trump overigens wel op.

Shutdown

Al drie weken ligt de VS stil dankzij een ‘shutdown’ of een gedeeltelijke stopzetting van de overheidszaken. Aanleiding is het budget voor de muur: president Trump eist bijna vijf miljard dollar voor de bouw van het gevaarte aan de grens, maar dat wordt door de Democraten geweigerd.



De regering ligt deels plat zolang er geen akkoord is. Honderdduizenden regeringsmedewerkers zitten zonder loon thuis of nemen gedwongen verlof, omdat voor een aantal ministeries voorlopig geen budget is afgesproken. Zowat een kwart van het regeringsapparaat is getroffen.



Vanavond zal Trump de situatie aan de grens nog toelichten tijdens een televisietoespraak. Donderdag is hij van plan om zelf af te zakken naar de grens.

