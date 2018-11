Trump beweert dat sommige migranten op wie traangas werd afgevuurd “grijpers” waren die kinderen van anderen vastpakten KVDS

27 november 2018

07u14

Bron: New York Post, Washington Post 2 De Amerikaanse president Donald Trump heeft verklaard dat sommige van de migranten op wie zondag aan de grens met Mexico traangas werd afgevuurd, geen echte ouders waren. Hij omschreef hen als “grijpers” die de kinderen van anderen vastnamen om zichzelf te beschermen. Bewijs voor zijn bewering gaf hij niet.

Trump deed zijn uitspraak net voor hij naar de Amerikaanse staat Mississippi vertrok, waar hij campagne ging voeren voor de Republikeinse senator Cindy Hyde-Smith. Die kwam de jongste weken onder vuur te liggen, onder meer met een “grapje” over het publiek opknopen van mensen. (lees hieronder verder)

Enkele uren eerder had hij het gebruik van traangas tegen migranten verdedigd aan de grensovergang in San Ysidro. Volgens Trump waren daar drie Amerikaanse politiemannen “erg lelijk gewond” geraakt nadat migranten er met stenen gegooid hadden.





Aanvankelijk ontkende hij dat er vrouwen en kinderen bij de aanval met traangas betrokken waren. Later klonk het dat traangas “heel veilig” was, vervolgens dat de migranten met kinderen in de weg hadden gelopen en ten slotte vroeg hij zich af of de kinderen überhaupt wel van de migranten wáren. (lees hieronder verder)

“Eerst en vooral, het traangas dat we gebruiken is een erg afgezwakte vorm van traangas”, zei hij. “Het is erg veilig. Waarom lopen ouders trouwens in een gebied waar ze weten dat traangas wordt gebruikt. In sommige gevallen zijn ze zelfs niet eens de ouders. Ze noemen deze mensen ‘grijpers’. Ze grijpen een kind vast omdat ze vermoeden dat ze een zekere status zullen hebben als ze een kind hebben. Je hebt dan sommige voordelen door onze gekke wetgeving. Een wetgeving die het congres zou moeten veranderen, trouwens.”

Traangas

Toen reporters hem extra vragen stelden over zijn gebruik van de term ‘grijpers’ en of hij suggereerde dat de gefotografeerde vrouwen met kinderen die op de vlucht sloegen voor het traangas niet de moeders waren, ontkende Trump en zei hij dat hij niet wist wie de mensen waren die zich zondag aan de grens met Mexico hadden bevonden. En herhaalde hij wat hij al eerder had gezegd. (lees hieronder verder)

Het was volgens de president overigens maar een kleine breuk in de grens zondag. “We hebben het snel en netjes opgelost” zei hij nog. “En diegenen die binnendrongen, opgepakt. Het was in een gebied waar de muur nog niet gebouwd is, nog niet af is.”

Trump dreigde er ook mee om de grens “voor lange tijd” te sluiten. “Als ze naar hier willen komen, gaan we hen aanhouden en de grens sluiten”, zei hij nog. “Dat is nog nooit gedaan in de mate dat ik het doe. Want ik meen het. Ik zal de grens voor lange tijd sluiten.”