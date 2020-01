Trump beweert dat Iran aanslagen plande op vier Amerikaanse ambassades kv

10 januari 2020

20u50

Bron: Fox News 0 Volgens president Donald Trump schakelden de VS de Iraanse generaal Qassem Soleimani vorige week uit omdat Iran een aanslag plande op vier Amerikaanse ambassades. Dat vertelde hij tijdens een interview voor de conservatieve nieuwszender Fox News dat vanavond (lokale tijd) wordt uitgezonden.

“We zullen je vertellen dat het waarschijnlijk de ambassade in Bagdad ging zijn”, aldus Trump in een clipje van het interview op Fox News. “Ik kan onthullen dat ik geloof dat het vier ambassades zouden zijn”, vertelde hij aan presentatrice Laura Ingraham.

Het exclusieve interview met de president wordt vanavond om 22 uur lokale tijd (zaterdagochtend 4 uur in België) uitgezonden in ‘The Ingraham Angle’ op Fox News.



De vraag blijft waarom Trump pas verscheidene dagen na de dood van Soleimani met dat nieuws naar buiten komt. De Amerikaanse president kreeg de voorbije dagen uitgebreide kritiek uit zowel binnen- als buitenland: veel mensen zien de droneaanval als een oorlogsverklaring van de VS aan Iran. Vanuit de Trump-administratie klonk het de voorbije dagen echter steevast dat de reden voor de aanval geheim was.