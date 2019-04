Trump beweert dat geluid van windmolens “kanker veroorzaakt” kv

03 april 2019

17u37

Bron: The Hill, Newsweek, Clean Technica 13 Donald Trump is geen voorstander van groene energie. Dat maakte hij gisteren nog maar eens duidelijk tijdens het jaarlijkse voorjaarsdiner van het Nationaal Republikeins Congrescomité. “Als er een windmolen in de buurt van je huis staat, proficiat, dan is je huis net 75 procent in waarde gedaald. En ze zeggen dat het geluid kanker veroorzaakt”, vertelde de Amerikaanse president aan de toehoorders.

De opvallende uitspraak kwam er terwijl Trump sprak over Hillary Clinton, zijn tegenstander tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Clinton pleitte tijdens haar campagne voor een shift naar groene energiebronnen, zoals wind, om de CO2-uitstoot terug te dringen en nieuwe werkgelegenheid te creëren.

Trump noemde windturbines ook “een vogelkerkhof”. “Als je van vogels houdt, dan wil je nooit onder een windmolen wandelen, want het is erg triest om te zien.”



Vorige maand uitte de president tijdens een kiesbijeenkomst in Michigan ook al kritiek op windmolens, omdat de wind niet altijd waait. “Als het niet waait, dan kan je het vergeten om die avond naar televisie te kijken”, zei Trump. “‘Schat, ik wil televisie kijken. – Het spijt me! De wind waait niet.’ Ik weet veel over wind”, voegde hij eraan toe.

Wat klopt er van zijn beweringen?

Over de gevaren van windmolens voor vogels bestaan studies met erg uiteenlopende resultaten. De schattingen van het aantal vogels dat jaarlijks in de VS de dood vindt door windmolens, lopen uiteen van enkele tienduizenden tot enkele honderdduizenden. Wat wel vaststaat is dat fossiele brandstoffen en kerncentrales verantwoordelijk zijn voor meer dode vogels dan windenergie. De laatste jaren neemt het aantal vogels dat sterft door windturbines echter af, onder andere omwille van de technologische vooruitgang op vlak van het ontwerp van de windmolens en hun positionering buiten de migratieroutes van vogels.

Trumps opmerking dat je met windenergie geen televisie kan kijken als er geen wind is, raakt bovendien kant noch wal, aangezien windenergie ook kan worden opgeslagen.

De meest van de pot gerukte bewering is echter dat het geluid van windturbines kanker veroorzaakt. Het een argument dat wel vaker wordt gebruikt door Amerikaanse actiegroepen tegen windenergie. Windmolens produceren geluid op een lage frequentie en dat veroorzaakt volgens hen gezondheidsproblemen zoals misselijkheid, slapeloosheid en angststoornissen. Tot op heden toonde echter geen enkele wetenschappelijke studie aan dat dergelijke tonen schadelijk zijn voor de gezondheid en er is absoluut geen sprake van een link tussen het geluid van windmolens en kanker.