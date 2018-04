Trump bevoegd om speciaal aanklager Mueller te ontslaan jv

11 april 2018

12u46

Bron: afp/dpa 1 De Amerikaanse president Donald Trump beschikt volgens zijn woordvoerster Sarah Sanders over de bevoegdheid om speciaal aanklager Robert Mueller te ontslaan.

Trump gelooft dat een dergelijke beslissing binnen zijn macht ligt, zei Sanders gisteren desgevraagd door een journaliste. Die uitspraak spreekt de inschatting van juridische experten tegen dat Trump Mueller niet zelf aan de deur mag zetten. Volgens hun argumentatie is die bevoegdheid in handen van de persoon die toezicht houdt op het onderzoek. Dat is in het FBI-onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen in 2016 de plaatsvervangende minister van Justitie, Rod Rosenstein.

Trump had zich maandagavond bijzonder boos gemaakt op speciaal aanklager Mueller en Rosenstein, nadat FBI-speurders een huiszoeking hadden verricht bij zijn persoonlijke advocaat Michael Cohen. De tip kwam volgens Cohens eigen advocaat van Mueller. Bij diens onderzoek naar Rusland kwamen er blijkbaar aanwijzingen naar mogelijke andere delicten boven tafel. De razzia had echter geen rechtstreeks verband met Muellers onderzoek naar een mogelijke inmenging van Rusland bij de presidentsverkiezing van 2016.