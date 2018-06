Trump bevestigt: "Top met Kim Jong-un gaat door" TTR KV

01 juni 2018

11u59

Bron: Belga 2 De voor 12 juni in Singapore voorziene top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump gaat dan toch door. Dat bevestigt Trump vandaag zelf. Hij kreeg vandaag bezoek van Kim Yong-chol, de rechterhand van Kim Jong-un die hem een brief van de Noord-Koreaanse dictator overhandigde.

De brief van Kim Jong-un aan Trump bevat geen grote toezeggingen van Kim, maar ook geen dreigementen, meldt The Wall Street Journal vandaag op gezag van iemand die over de inhoud ervan ingelicht werd. Bij de topontmoeting zou het onder meer over de nucleaire ontwapening van het Koreaanse schiereiland gaan.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, ontmoette Kim Yong-chol woensdag in New York in een poging de geplande top in Singapore, die Trump eerder had afgeblazen, te redden.

Volgens Pompeo is er "echte vooruitgang" geboekt tijdens de gesprekken met Kim Yong Chol, maar hij was nog niet zeker of de top op 12 juni zou doorgaan. Washington wil dat Noord-Korea zijn kernprogramma stopzet, en Pyongyang wil af van de zware economische sancties. Noord-Korea heeft beloofd om het Koreaanse schiereiland kernwapenvrij te maken, en leek zijn enige nucleaire testsite vorige week te vernietigen.

Overeenkomsten

Vandaag kwamen hooggeplaatsten van Noord- en Zuid-Korea bijeen in het grensdorp Panjumon, in de zwaar beveiligde gedemilitariseerde zone (DMZ), om de overeenkomsten die ze in april en mei bereikten, te implementeren.

De twee Korea's kwamen overeen om een verbindingsbureau op te richten in de Noord-Koreaanse grensstad Keasong, zei een functionaris bij het ministerie voor Eenmaking aan het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Er werd ook beslist om maatregelen te treffen om familieleden te herenigen die sinds de Koreaanse Oorlog van 1950 tot 1953 van elkaar gescheiden zijn, en om een grensoverschrijdende treinverbinding op te starten.