Trump bevestigt terugtrekken Amerikaanse troepen in Duitsland jv

15 juni 2020

23u34

Bron: ANP/RTR/BLOOMBERG/DPA 2 De Amerikaanse president Donald Trump bevestigt dat het aantal Amerikaanse troepen in Duitsland wordt teruggebracht tot 25.000. Hij wil dat besluit pas terugdraaien als de Duitse regering meer gaat uitgeven aan defensie.

"Ze zijn de NAVO miljarden verschuldigd en ze moeten betalen", aldus Trump. "Tot ze betalen, halen we een aantal militairen weg." Amerikaanse media berichten dat ongeveer 34.500 Amerikaanse militairen zijn gelegerd in Duitsland, al kan dat aantal tijdens oefeningen ook hoger uitvallen. Trump sprak van 52.000 soldaten. In dat cijfer zijn mogelijk ook de ongeveer 17.000 Amerikaanse burgers vervat die in dienst zijn van de Amerikaanse strijdkrachten. Er zouden nu ongeveer 9.500 manschappen worden teruggetrokken.

Trump klaagt al langer dat NAVO-bondgenoot Duitsland te weinig geld in zijn strijdkrachten steekt. “Waarom betaalt Duitsland Rusland miljarden dollars voor energie?” ging Trump verder. “En dan moeten wij Duitsland voor Rusland beschermen? Hoe zal dat werken? Het werkt niet.”

Trump doelde onder meer op Nord Stream 2, de pijplijn via de Oostzee die gas van Rusland naar Duitsland zou brengen, buiten Oekraïne en Polen om. De VS willen Nord Stream 2 tegenhouden en kondigden eind vorig jaar zelfs sancties af.

Ook morde Trump dat de Duitsers zijn land "erg slecht" behandelen op handelsgebied. Hij is niet tevreden over hoe de onderhandelingen met de EU over een handelsakkoord verlopen.

Wat de NAVO betreft zei Trump dat Duitsland een van de weinige lidstaten is die zich niet bereid toonden om aan de NAVO-doelstellingen voor defensie-uitgaven te voldoen. “Duitsland is al jaren nalatig en is de NAVO miljarden dollars schuldig. En dat moet het betalen.”

De Duitse ambassadeur in de VS zegt dat zijn land is geïnformeerd over het beoogde terugtrekken van de Amerikaanse militairen.