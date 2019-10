Trump bevestigt: “IS-leider Al-Baghdadi is dood” TT KV LH

27 oktober 2019

12u45

Bron: Reuters, CNN, Newsweek, Belga, ANP 94 IS-leider Aboe Bakr al-Baghdadi is gedood bij een militaire operatie. Dat heeft Amerikaans president Donald Trump zonet bevestigd. Al-Baghdadi kwam om tijdens een operatie van speciale Amerikaanse eenheden in het noordwesten van Syrië. Trump zei dat ook een aantal medestanders van de IS-leider is omgekomen.

Op Twitter schreef Trump afgelopen nacht zelf de raadselachtige boodschap "Er is zojuist iets erg groots gebeurd!”

“Hij is dood”, kondigde Trump meteen aan bij het begin van zijn toespraak. De president noemde IS “de meest meedogenloze terroristische organisatie”. Al-Baghdadi bracht zichzelf om het leven tijdens de militaire actie, zo deelde Trump ook nog mee. De president bedankte Rusland, Turkije en de Syrische Koerden voor hun medewerking aan een “gevaarlijke operatie”. “De wereld is nu een veiligere plaats", zei Trump ook nog.

Zelfmoordvest

Amerikaanse media citeren bronnen binnen de overheid die stellen dat het Amerikaanse leger gisteren in Syrië een operatie uitvoerde die betrekking had op Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van terreurorganisatie Islamitische Staat. Twee bronnen bevestigden aan CNN dat Al-Baghdadi bij de operatie omkwam. Hij zou een zelfmoordvest tot ontploffing hebben gebracht na een kort vuurgevecht. Ook twee van zijn vrouwen en een lijfwacht kwamen door de explosie om het leven. In totaal zouden er negen doden gevallen zijn. Er worden nu nog DNA en biometrische gegevens verzameld die de identiteit van de IS-leider moeten bevestigen.

Trump zou bijna een week geleden het licht op groen gezet hebben voor de operatie.



Volgens media vond de operatie plaats in het dorp Barisha in de provincie Idlib in het noordwesten van Syrië op slechts 5 kilometer van de Turkse grens. De actie werd uitgevoerd door een elite-eenheid nadat die bruikbare inlichtingen in handen kreeg over Al-Baghdadi's locatie. Met drones en helikopters zouden eerst raketten afgevuurd zijn op het huis waar de terreurleider zich bevond. De CIA was betrokken bij het lokaliseren van de IS-leider, vertelde een bron binnen de Amerikaanse defensie aan CNN.

Volgens een jihadistische groepering ter plaatse zou het lichaam van Al-Baghdadi samen met dat van een van zijn getrouwen zijn meegenomen door de Amerikaanse elitetroepen die de aanval uitvoerden.

Cruciale Iraakse informatie

Twee Iraanse bronnen bevestigden aan Reuters dat Iran op de hoogte werd gebracht van het overlijden van Al-Baghdadi. Ook aan de Iraakse inlichtingendiensten zou zijn dood bevestigd zijn. Volgens de Irakezen bezorgden zij de cruciale informatie over Al-Baghdadi’s locatie aan de VS nadat ze geheime documenten in de Iraakse woestijn hadden gevonden. Die vondst kwam er na de arrestatie van een man en vrouw uit Al-Baghdadi’s “inner circle”.

De Iraakse staatstelevisie zou later vandaag beelden van de aanval uitzenden. Volgens het staatspersbureau INA zijn ook andere jihadistische leiders gedood. Het Turkse ministerie van Defensie van zijn kant zegt dat Turkije heeft geholpen met de coördinatie van en informatie-uitwisseling voor de aanval.

“Succesvolle en historische operatie”

Op Twitter spreekt tot slot ook Mazloum Abdi, de Koerdisch-Syrische leider van de SDF (Syrische Democratische Strijdkrachten), de rebellenalliantie die door de VS wordt gesteund, over een “succesvolle en historische operatie met dank aan gemeenschappelijk inlichtingenwerk met de Verenigde Staten”.

De Syrisch-Koerdische milities van de SDF streden eerder met steun van de Verenigde Staten tegen Islamitische Staat. Door het vertrek eerder deze maand van Amerikaanse troepen uit de VS voelen de SDF zich verraden door Washington. De wrevel over de strategie van president Donald Trump stond samenwerking tussen de SDF en de Amerikanen bij de jacht op Baghdadi echter niet in de weg.

Leider van het kalifaat

Over Al-Baghdadi, die zichzelf ‘Kalief Ibrahim’ noemde, is weinig bekend. De echte naam van de gevreesde terroristenleider is Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri. Hij is een ultraconservatieve geestelijke die opgroeide in Samarra, ten noorden van Bagdad, en werd geboren in 1971.

De Irakees trad in 2010 op de voorgrond als leider van al-Qaida in Irak. Hij splitste zich later af van al-Qaida en ging met zijn organisatie verder als Islamitische Staat in Irak en de Levant. Op het hoogtepunt had IS de macht over miljoenen mensen in onder meer Syrië en Irak.

Al-Baghdadi leeft al vijf jaar ondergedoken. De voorbije jaren werd hij meermaals dood verklaard, maar in april dook hij nog op in een video van al-Furqan, het persagentschap van IS. Op 16 september bracht het agentschap nog een 30 minuten durende audioboodschap van Al-Baghdadi, waarin hij oproept om de vrouwen in Iraakse en Syrische kampen te bevrijden. De Verenigde Staten hadden een beloning van 25 miljoen dollar over voor wie informatie had over de schuilplaats van de IS-leider.

Terrein verloren

Er werd lang vermoed dat Al-Baghdadi zich ergens in de buurt van de Syrisch-Iraakse grens bevond. In februari 2018 berichtten meerdere bronnen binnen de Amerikaanse overheid dat hij gewond was geraakt bij een luchtaanval in mei 2017 en dat hij omwille van zijn verwondingen gedurende vijf maanden de leiding van IS aan anderen had moeten overlaten.

IS heeft veel terrein verloren in het Midden-Oosten met de val van de Iraakse stad Mosoel en Raqqa in Syrië in 2017. Zijn voornaamste hooggeplaatste handlangers kwamen om bij Amerikaanse luchtaanvallen. De terreurorganisatie beschikt echter over terreurcellen over de hele wereld.

