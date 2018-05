Trump bevestigt dat hij zwijggeld voor pornoactrice terugbetaalde, "maar er is geen campagnegeld gebruikt" TT

03 mei 2018

15u13

Bron: Reuters 2 De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zijn advocaat Michael Cohen heeft terugbetaald voor het zwijggeld dat die aan de pornoactrice Stormy Daniels heeft gegeven. Maar daarbij is geen cent campagnegeld gebruikt, aldus Trump, die in steeds nauwere schoentjes terecht lijkt te komen.

Het was Trumps nieuwste advocaat, Rudy Giuliani, die gisterenavond op Fox News een bom dropte in het verhaal rond pornoactrice Stormy Daniels, dat de VS al weken in de ban houdt. Giuliani bevestigde dat Trump zijn advocaat Michael Cohen wel degelijk 130.000 dollar heeft terugbetaald voor het geld dat hij Daniels had gegeven. Cohen had die som eerder uit eigen zak betaald aan de pornoactrice in ruil voor haar stilzwijgen over een vermeende affaire met Trump.

De president heeft tot nu toe altijd ontkend ook maar iets af te weten van het zwijggeld, en lijkt nu op zijn minst impliciet toe te geven dat hij gelogen heeft. "Mijnheer Cohen, een advocaat, ontving een maandelijks honorarium, dat niet van de campagne was en er helemaal niets mee te maken had, waarmee hij via terugbetaling en privaat contract tussen twee partijen aanging", aldus Trump in een voor zijn doen droge tweet.

Het "contract" waarvan sprake is een geheimhoudingsovereenkomst "die heel gewoon is tussen celebrities en rijke mensen". De overeenkomst geldt volgens Trump nog altijd en was bedoeld om "de valse beschuldigingen, gebruikt als afpersing, te stoppen".

Trump benadrukt daarna nog eens dat "geld uit de campagne, of donaties, geen enkele rol speelden in deze transacties".

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are..... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Ik weet er niets van"

In april zei Trump tegen journalisten dat hij absoluut geen weet had van mogelijke betalingen aan Stormy Daniels of waar de 130.000 dollar vandaag kwamen. Tijdens een gesprek in de Air Force One vroeg een reporter aan hem "Wist u van de betaling van 130.000 dollar aan Stormy Daniels?". Trump antwoordde daarop duidelijk: "Neen".

Daarop vroeg een andere journalist: "Weet u waar uw advocaat het geld heet gehaald om de betaling uit te voeren?", waarom Trump repliceerde: "Nee, dat weet ik niet."

Daniels diende al twee klachten in tegen Trump, een om onder de geheimhoudingsovereenkomst uit te komen die ze tekende in oktober 2016, een andere voor laster. Haar advocaat, Michael Avenatti, reageerde op Trumps tweets dat "onze zaak net weer beter is geworden". "Dit gaat niet om seks, dit gaat om een doofpotoperatie."

Het Witte Huis ontkent dat Trump ooit een affaire had met de pornoactrice.

...very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,...... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

...despite already having signed a detailed letter admitting that there was no affair. Prior to its violation by Ms. Clifford and her attorney, this was a private agreement. Money from the campaign, or campaign contributions, played no roll in this transaction. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link