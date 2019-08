Trump bevestigt dat hij “strategisch interessant” Groenland wil kopen: “We zijn goede bondgenoten” KVDS

19 augustus 2019

06u38

Bron: Sky News, HuffPost, Wall Street Journal 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft nu ook zelf gezegd dat hij interesse heeft om Groenland te kopen van Denemarken. Volgens Trump is Groenland “strategisch interessant” voor de VS en doet het land de Deense regering “erg veel pijn” omdat er jaarlijks meer dan een half miljard euro heen vloeit.

“In essentie een grote vastgoeddeal” noemde Trump het idee, toen hij er afgelopen weekend door reporters naar gevraagd werd in New Jersey. “Het is iets waar we het over gehad hebben”, klonk het. “Het is eigenlijk eigendom van Denemarken. We zijn erg goede bondgenoten van Denemarken. We beschermen Denemarken, zoals we grote delen van de wereld beschermen. We gaan een beetje met de Denen praten nu, maar het is geen topprioriteit.”

“Niet ernstig”

De Denen lieten al weten dat ze er niet aan denken om Groenland te verkopen en dat herhaalde de Deense premier Mette Frederiksen zondag in Sermitsiaq, een van de twee nationale kranten van Groenland. “Groenland is geen eigendom van Denemarken. Groenland is eigendom van Groenland. Ik hoop van harte dat dit niet ernstig bedoeld is.”





Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Groenland zelf tweette vrijdag al dat “#Groenland rijk is aan kostbare grondstoffen zoals mineralen, het puurste water en ijs, vis, schaaldieren, hernieuwbare energie en nieuwe mogelijkheden voor avontuurlijk toerisme”: “We staan ervoor open om zaken te doen, niet om verkocht te worden”, klonk het resoluut.

Het was The Wall Street Journal die het nieuws van de interesse van Trump voor Groenland vorige week naar buiten bracht. Groenland, een autonoom gebied dat eigendom is van Denemarken, is 2,1 miljoen vierkante kilometer groot en telt ongeveer 56.000 inwoners. De VS hebben er momenteel een grote luchtmachtbasis, waar zo’n 600 Amerikanen werken.

Truman

Trump is niet de eerste Amerikaanse president die Groenland wil kopen. Zo probeerde Harry Truman het al een keer in 1946. Hij had er 100 miljoen dollar voor over, maar ving bot.