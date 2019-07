Trump bevestigt dat dit weekend razzia’s plaatsvinden om illegalen te deporteren

“Zal legaal gebeuren” ADN

12 juli 2019

20u21

Bron: ANP, Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag bevestigd dat dit weekend wordt gestart met het arresteren van illegalen die de VS uit moeten. Hij kondigde dat aan bij het Witte Huis. Er zijn naar schatting een miljoen mensen in de VS die een bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten. Trump heeft de razzia’s eerder ook al aangekondigd, maar toen werden ze op de valreep niet uitgevoerd.

Trump zegt dat de geplande razzia's tegen personen zonder geldige verblijfspapieren vooral gericht zullen zijn tegen criminelen, zoals bendeleden. Het is de bedoeling de mensen zonder geldige papieren te deporteren. "Mensen komen ons land illegaal binnen, wij zetten hen legaal buiten. Het is niet iets dat ik graag doe", zei Trump vandaag op een persconferentie. Vervolgens verwees hij naar de gewelddadige bende MS-13 en zei hij dat hij "de plicht heeft om dit te doen".

De New York Times berichtte eerder deze week dat de razzia's er zaten aan te komen. Ze zullen naar verwachting plaatsvinden in grote steden als Los Angeles, New York, Chicago en Houston. Vermoed wordt dat de politie families zal viseren die van de rechter een uitzettingsbevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten. Migrantengemeenschappen zijn ongerust.



Ken Cuccinelli, directeur van de Amerikaanse immigratiedienst, zei woensdag nog dat er meer dan 1 miljoen personen in de VS leven met uitzettingsbevel. De bedoeling van de eerste razzia's is om dat cijfer naar beneden te krijgen, zei hij.