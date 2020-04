Trump bevestigt Amerikaans-Mexicaans akkoord over productiedaling olie KVE

10 april 2020

21u48

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten zullen de olieproductie verlagen tegelijk met een productiedaling in Mexico, in een poging om het buurland te helpen bij te dragen aan een globaal akkoord. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump bevestigd.

"We aanvaarden om de productie te verlagen. En zij aanvaarden om ons in de toekomst te compenseren", aldus de president. Hij bevestigde dat de VS de productie met 250.000 vaten per dag verlagen, iets wat volgens de president al is gebeurd. Mexico verlaagt de productie dan met 100.000 vaten per dag, aldus Trump. "De Verenigde Staten zullen Mexico helpen."

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador had eerder al het akkoord met de VS aangekondigd.

Donderdag waren de belangrijkste olieproducerende landen in de wereld het eens geraakt om de productie van olie te verlagen met 10 miljoen vaten per dag in mei en juni. Alleen Mexico had niet ingestemd.



Door minder te produceren, willen de landen de olieprijzen, die de afgelopen weken sterk gedaald zijn, stabiliseren. Het akkoord werd bekendgemaakt na een lange videovergadering en volgt op een handelsruzie tussen Saoedi-Arabië, de officieuze aanvoerder van de OPEC, en Rusland.



Mexico gaat nu dus toch akkoord met een productieverlaging, na een interventie van Trump. De OPEC+, het oliekartel OPEC en bondgenoten waaronder Rusland, wilde dat Mexico de productie zou verlagen met 400.000 vaten per dag.