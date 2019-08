Trump bevestigt akkoord voor verkoop F-16's aan Taiwan IB

19 augustus 2019

01u51

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president heeft vandaag bevestigd dat hij de verkoop van F-16-gevechtsvliegtuigen aan Taiwan heeft goedgekeurd. Het akkoord moet wel nog groen licht krijgen van het Congres.

"Ze zullen ze de F-16's op een zeer verantwoorde manier gebruiken", voegde Trump er nog aan toe. De deal, ter waarde van 8 miljard dollar, zal voor heel wat extra jobs zorgen in de Verenigde Staten, aldus de president. "Het gaat om veel geld en veel banen."

Deal zet kwaad bloed in China

De deal is de grootste en meest opmerkelijke verkoop van wapentuig aan Taiwan van de afgelopen jaren en zet kwaad bloed in China, dat de onafhankelijkheid van Taiwan niet erkent. Net nu woedt ook een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en heerst er politieke onrust in Hongkong.

De spanningen tussen China en Taiwan gaan al terug tot de oprichting van de volksrepubliek in 1949. China erkent de onafhankelijkheid van Taiwan niet, maar beschouwt het eiland als een afvallige provincie.