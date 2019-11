Trump: “Bestempel drugskartels als terreurorganisaties” IB

27 november 2019

03u10

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump wil Mexicaanse drugskartels als "terreurorganisaties" gaan aanmerken vanwege hun betrokkenheid bij drugs- en mensensmokkel. Dat zei hij vandaag in een tv-interview.

Het proces om de kartels als terreurorganisaties te bestempelen is volgens Trump "in volle gang". De president stelde in het interview met de conservatieve tv-persoonlijkheid Bill O'Reilly dat hij de afgelopen drie maanden aan het plan heeft gewerkt.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard stelde dinsdag in een reactie dat Mexico snel op hoog niveau in gesprek wil met de Amerikaanse regering om het plan van Trump te bespreken. Het ministerie wil in die ontmoeting ook ter sprake brengen hoe de instroom van illegale wapens en geld vanuit de VS naar criminele groepen in Mexico ingedamd kan worden.

Mormonen

Begin deze maand stelde Trump op Twitter dat het tijd was voor Mexico om met Amerikaanse hulp "oorlog te voeren tegen de drugskartels". Dat deed de president nadat bij een aanval door kartelleden in Noord-Mexico negen mormonen omkwamen die zowel een Mexicaans als Amerikaans paspoort bezaten.