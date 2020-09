Trump bespot Biden: “Waarom geeft hij al dat geld uit aan plastische chirurgie als hij het daarna verbergt achter masker?” KVDS

23 september 2020

09u56

Bron: NY Post 4 De Amerikaanse president Donald Trump (74) heeft dinsdag uitgehaald naar zijn Democratische uitdager Joe Biden (77) tijdens een verkiezingsrally in Pittsburgh. “Ik bedoel, eerlijk, waarom gaf hij al dat geld uit aan plastische chirurgie als hij het daarna verbergt achter een masker?”, spotte hij met het mondmaskergebruik van Biden.



“Hij komt het podium op met een masker, terwijl hij zeker 100 meter van iedereen verwijderd is”, stoomde Trump door. “Ik vraag mij af of hij ook met een mondmasker zal opkomen als we binnenkort gaan debatteren. Als we alleen maar met ons tweeën op het podium staan. En of hij het ook tijdens het debat zal aanhouden.”

Oor

Trump beweerde verder vóór het gebruik van maskers te zijn, “maar alleen als je ze nodig hebt”. “Niet als je speecht en de dichtstbijzijnde persoon is waar jij bent en je staat helemaal alleen op het podium. En dan heeft hij (Biden, red.) ook de gewoonte om het af te doen en aan zijn oor te laten hangen terwijl hij spreekt. Hij voelt zich daardoor op zijn gemak.”





Trump zei eerder al dat hij het mondmaskergebruik van Biden “niet mannelijk” vindt. “Ik heb nog nooit een man ontmoet die van maskers houdt”, zei hij eerder deze maand tijdens een rally in Pennsylvania. “Heb je ooit een man gezien die zo van maskers houdt als hij (Biden, red.)?”

De Amerikaanse president zelf draagt zelden een masker. Iets wat veel van zijn supporters ook niet doen, zelfs niet op een op elkaar gepakte verkiezingsrally.

Haardos

De uithaal naar de vermeende plastische chirurgie die Biden ondergaan zou hebben, is niet nieuw. Experts zeggen dat de volle haardos en hagelwitte lach van de Democraat niet natuurlijk zijn en dat hij al een ooglidcorrectie onderging en Botox kreeg toegediend.

Trump zelf zou overigens ook niet vies zijn van plastische chirurgie. Zo zou hij eind jaren tachtig een operatie ondergaan hebben waardoor hij weer een iets vollere haardos kreeg.

Lees ook: Weduwe Republikein John McCain: stem op Joe Biden