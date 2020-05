Trump beschuldigt China van “massamoord” ADN

20 mei 2020

17u04

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter hard uitgehaald in de richting van China. Hij beschuldigt Peking van "een wereldwijde massamoord" vanwege de uitbraak van het coronavirus.

In een ochtendtweet heeft Trump het over een "mafkees in China" die een verklaring zou hebben uitgegeven waarin volgens hem staat dat "iedereen behalve China" schuldig is voor het virus. Wie Trump precies bedoelt met mafkees is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president is het "incompetente China" verantwoordelijk voor alle doden die het coronavirus heeft veroorzaakt.

In het begin van de corona-uitbraak heeft Trump de ernst van het virus een tijd gebagatelliseerd. Toen gaf hij aan dat China de uitbraak aan het indammen was. Later veranderde hij van standpunt en legde hij de verantwoordelijkheid voor de pandemie bij China. Volgens het Witte Huis is het virus mogelijk ontstaan in een laboratorium in de Chinese miljoenenstad Wuhan, maar daar is tot nog toe geen bewijs voor.

Gisteren stelde China dat de Verenigde Staten “de schuld proberen af te schuiven voor hun eigen falende aanpak van de coronacrisis”. Het is “een misrekening om China te gebruiken om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen”, zei de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link