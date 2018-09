Trump beschuldigt China opnieuw van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen KVE

26 september 2018

18u05

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft China beschuldigd van inmenging bij de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november, die in de helft van de vierjarige ambtstermijn van de president plaatsvinden.

Helaas heben we geconstateerd dat China geprobeerd heeft om zich te bemoeien bij de tussentijdse verkiezingen", zei Trump in zijn toespraak tot de VN-Veiligheidsraad. "Ze willen niet dat ik of wij winnen omdat ik de eerste president ooit ben die China op het gebied van handel heeft uitgedaagd en heb overwonnen. We winnen op alle vlakken", zei hij.

De zitting moest eigenlijk gaan over de strijd tegen de verspreiding van massavernietigingswapens. Trump maakte ook niet duidelijk hoe China de Amerikaanse regering kan bedreigen, want die staat immers in 2018 niet ter stemming. Bij de zogenaamde 'midterm elections' worden een derde van de senatoren en het hele Huis van Afgevaardigden opnieuw gekozen.

De beschuldiging tegen de Chinezen is niet nieuw. Trump had hen al tijdens verschillende verkiezingsbijeenkomsten op de korrel genomen. De Amerikaanse inlichtingendiensten staven zijn woorden, klinkt het. Dan Coats, hoofd van de geheime diensten, had al op 12 september verklaard dat naast Rusland en China ook Noord-Korea en Iran tot de landen behoren die zich proberen te bemoeien.