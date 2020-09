Trump beschuldigt Biden en Harris van anti-vaccinatieretoriek IB

08 september 2020

01u23

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt zijn Democratische tegenstanders Joe Biden en Kamala Harris van anti-vaccinatieretoriek omdat zij zeggen Trump niet te vertrouwen op het gebied van de vaccins en de Amerikanen oproepen vooral naar wetenschappers te luisteren.

Trump eiste excuses voor wat hij betitelt als anti-vaccinatieretoriek. "Biden en zijn zeer linkse running mate - de meest linkse persoon in het Congres trouwens - zijn geen competente personen", zei Trump in een persconferentie voor het Witte Huis. "Biden zou dit land kapot maken en zou deze economie kapot maken - en moet meteen zijn excuses aanbieden voor de roekeloze anti-vaccinatieretoriek die hij nu bezigt." Trump beschuldigde zijn tegenstander er vervolgens van de wetenschap te ondermijnen en levens in gevaar te brengen en noemde Biden ook “dom”.

“Broodjeaapverhaal”

De president, die ook in de laatste peilingen nog een flinke achterstand op Biden heeft, ontkende verder nog eens dat hij naar gesneuvelde Amerikaanse soldaten heeft verwezen als "sukkels" en "losers", zoals tijdschrift The Atlantic onlangs meldde. Hij wees er daarbij op dat een medewerker van zijn voormalige stafchef John Kelly heeft ontkend dat Trump de bewuste opmerkingen heeft gemaakt. "Het is een broodjeaapverhaal", aldus Trump. "Wie zou zoiets zeggen? Alleen een beest zou zoiets zeggen.”

In een reeks onsamenhangende opmerkingen prees Trump vervolgens opnieuw het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt en suggereerde hij dat Joe Biden dat herstel ongedaan zou maken. De president zei verder dat hij de meest geschikte persoon is om de economie er weer bovenop te helpen, ondanks kritiek dat zijn aanvankelijke bagatellisering van het virus heeft bijgedragen aan zowel een volksgezondheidscrisis als een recessie.

Coronavaccin voor verkiezingen

Trump heeft meermaals geopperd dat er voor de verkiezingen in november een coronavaccin komt. De president ligt echter onder vuur omdat hij om politieke redenen druk zou uitoefenen op medische waakhonden om voor de verkiezingen een vaccin of remedie versneld goed te keuren.