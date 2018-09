Trump: "Beschuldigingen tegen Kavanaugh zijn totaal politiek" ADN

24 september 2018

16u31

De beschuldigingen van seksuele agressie tegen kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh zijn "totaal politiek" gemotiveerd. Dat zei president Donald Trump vandaag in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Trump droeg Kavanaugh voor als kandidaat voor het Hooggerechtshof. "Dit is een perfecte man met een onberispelijk verleden, een voortreffelijk man", aldus Trump. "Dit alles komt opeens naar buiten, naar mijn mening is dat totaal politiek." Trump merkte nog op dat de beschuldigingen drie decennia na de vermeende feiten zijn onthuld. "Er bestaat een kans dat dit een van de meest oneerlijke, onrechtvaardige zaken is waar iemand die kandidaat voor iets is, mee te maken krijgt."

Trump zegt achter de kandidaat-opperrechter te staan. De Republikeinen, die de meerderheid hebben in de Senaat die uiteindelijk over de benoemingen stemt, lijken ook niet van plan hun steun voor Kavanaugh in te trekken.



Een gewezen medestudente van Kavanaugh, Deborah Ramirez, heeft Kavanaugh ervan beschuldigd dat hij haar jaren geleden seksueel heeft lastiggevallen. Eerder had Christine Blasey Ford, professor psychologie uit Californië, hem ervan beschuldigd dat hij haar in de marge van een schoolfeestje probeerde te verkrachten. Kavanaugh ontkent beide beschuldigingen fors. Donderdag zullen zowel Kavanaugh als Ford gehoord worden door de Senaat.