Trump beschimpt actievoerders die speech verstoorden: "Misdadigers"

29 augustus 2020

08u04

Bron: AFP, ANP, Reuters 0 De Amerikaanse president Donald Trump noemt de mensen die donderdagavond in Washington tegen hem protesteerden "misdadigers."

De betogers waren luidkeels aanwezig toen Trump in de tuin van het Witte Huis zijn speech hield, waarmee hij de nominatie van de Republikeinse Partij voor herverkiezing als president accepteerde.

Gisteren richtte de Republikein zich tot zijn aanhangers op een bijeenkomst in de Amerikaanse staat New Hampshire. Hij verwees naar de actievoerders donderdag in Washington als: “Dat waren geen vriendelijke demonstranten. Het waren misdadigers."

Tijdens de bijeenkomst liet Trump ook weten zeker te zijn van de overwinning tijdens de presidentsverkiezingen op 3 november. Hij haalde nog eens flink uit naar zijn Democratische rivaal Joe Biden. "Ik zou anders verliezen van een persoon met een laag IQ. Dat wil ik niet. Slaperige Joe, ik wil dat niet. De man weet niet eens dat hij leeft.”

