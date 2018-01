Trump bereid om te spreken met Noord-Korea: "Maar enkel op het gepaste moment" SVM

18u41

Bron: Belga 0 REUTERS Donald Trump is bereid om directe gesprekken op te starten tussen de VS en Noord-Korea. "Maar dan wel op het gepaste moment, onder de juiste omstandigheden", klinkt het. De Amerikaanse president zei dat tijdens een telefoongesprek met zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot.

Moon Jae-in bracht Trump dan weer op de hoogte van de gesprekken gisteren tussen Seoel en Pyongyang. Volgens het Witte Huis bedankte Jae-in de Amerikaanse president voor zijn "invloedrijk leiderschap, waardoor de gesprekken mogelijk gemaakt werden".

Eerder had Moon Jae-in ook laten verstaan dat hij "onder de juiste voorwaarden" bereid was om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te ontmoeten. Al temperde hij ook meteen voor te hooggespannen verwachtingen. "We zijn een dialoog begonnen, maar we hebben nog niet gepraat over de nucleaire kwestie", klonk het op zijn nieuwjaarspersconferentie in Seoel. "We moeten niet te snel tevreden zijn."

Spelen

Noord- en Zuid-Korea praatten gisteren over samenwerking voor een succesvolle organisatie van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Ze raakten het ook eens om militaire gesprekken op te starten waarin gepraat zou worden over maatregelen om het wederzijds vertrouwen te bevorderen.

Noord-Korea zal onder meer een delegatie van hooggeplaatsten en atleten sturen naar de Spelen. Die vinden plaats van 9 tot 25 februari.