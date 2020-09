Trump bereid om eigen geld in campagne te investeren kv

08 september 2020

20u49

Bron: Reuters, Politico 0 De Amerikaanse president Trump, die zichzelf hoopt op te volgen bij de presidentsverkiezingen op 3 november, is bereid om een deel van zijn campagne uit eigen zak te betalen. Hij wil “zoveel uit te geven” als nodig is, zei hij vandaag aan journalisten in Florida.

Trump beweerde vandaag dat zijn campagne “veel meer geld heeft dan de vorige keer” omstreeks hetzelfde tijdstip in de kiescampagne. “Maar als we meer zouden nodig hebben, dan zou ik dat persoonlijk financieren, zoals ik dat vorige keer bij de voorverkiezingen heb gedaan,” aldus Trump. “Bij de voorverkiezingen van 2016 heb ik veel geld op tafel gelegd. Als het nodig is, zal ik dat hier doen. Maar hier moet dat niet, want we hebben twee, misschien drie keer zoveel als een aantal jaar geleden.”



“Wat het ook moge kosten, we moeten winnen,” zei de Republikeinse president, die momenteel achterop hinkt in de peilingen. In 2016 leende hij zijn campagne 43,5 miljoen dollar (36,92 miljoen euro).

Meer geld voor Biden

De krant New York Times berichtte het voorbije weekend echter dat de financiële voorsprong van de Trump-campagne op die van zijn Democratische tegenhanger Joe Biden verdwenen is. Van de 1,1 miljard dollar (933 miljoen euro) die zijn partij had ingezameld sinds 2019 tot juli, is al meer dan 800 miljoen dollar (679 miljoen euro) opgesoupeerd.



Biden en de Democraten zamelden in augustus samen 364,5 miljoen dollar (309 miljoen euro) in. Dat is bijna twee keer zoveel als Trump in juli (165 miljoen dollar of 140 miljoen euro) en een recordinzameling voor een presidentscampagne. Trump en de Republikeinen hebben niet bekendgemaakt hoeveel geld ze in augustus binnenhaalden.

Trumps campagnevoorzitter Bill Stepien, die in juli zijn voorganger Brad Parscale opvolgde, zei aan journalisten dat “we het budget nu nauwlettend in de gaten houden”. Volgens Stepien heeft de Trump-campagne dit jaar meer financiële armslag dan in 2016 en “we voelen ons erg comfortabel en zelfzeker” over de manier waarop het geld wordt besteed, klonk het verder.