Trump beperkt aantal toegelaten vluchtelingen volgend jaar tot 18.000

03 november 2019

05u21

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft het aantal vluchtelingen dat de VS binnen mag tijdens dit fiscale jaar drastisch verminderd tot 18.000. Volgens het Witte Huis is dat in het "nationale belang".

Het beleid beperkt het aantal mensen dat kan worden toegelaten uit Irak tot 4.000 en het aantal uit El Salvador, Guatemala of Honduras tot 1.500. De 12.500 overblijvende plaatsen zijn voor mensen die vervolging riskeren voor hun religieuze overtuigingen of politieke activiteiten of mensen die worden doorverwezen naar het US Refugee Admissions Program.

Dit aantal is het laagste niveau sinds de VS startten met hun vluchtelingenprogramma in 1980. Vorig jaar was mochten er nog 30.000 vluchtelingen het land binnen.

“Beslissingen op basis van de realiteit”

"Aan de basis van het beleid van de Trump-regering ligt de overtuiging om beslissingen te nemen op basis van de realiteit en niet op basis van wensen en om optimale resultaten te behalen op basis van concrete feiten", verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in een mededeling. "De problemen aanpakken waardoor mensen vluchten, helpt meer mensen dan snel vluchtelingen hervestigen in de Verenigde Staten."

In 2016, het laatste volledige jaar dat Barack Obama nog president was, mochten 85.000 vluchtelingen de VS binnenkomen. In 2017 verlaagde Trump dat aantal al tot 53.000.

De Amerikaanse regering maakte in september al haar plannen bekend, die ze in staat zouden stellen om de problemen aan de zuidelijke grens aan te pakken. Daar speelt zich volgens de regering een "crisis" af.