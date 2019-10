Trump: “Beoogde opvolger al-Baghdadi ook gedood door Amerikaanse soldaten” LH GVV

29 oktober 2019

14u54

Bron: ANP 4 De "eerste plaatsvervanger" van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is ook gedood door Amerikaanse troepen. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter.

“Ik heb net bevestiging gekregen dat de eerste vervanger van Aboe Bakr al-Baghdadi uitgeschakeld is door Amerikaanse soldaten”, zo vermeldt zijn tweet. "Hij zou waarschijnlijk de toppositie hebben gekregen. Nu is hij ook dood!” Trump trad niet direct in detail over wie is gedood en onder welke omstandigheden dat gebeurde.

Over wie Abu Bakr Al-Baghdadi moest opvolgen aan het hoofd van IS, was er nog volstrekt geen duidelijkheid. Sommige bronnen meldden dat het de Irakese oud-officier Abdullah Qardash was. Maar die bewering bleek naderhand vals te zijn. Er zijn bovendien tekenen dat Qardash al twee jaar dood is. De naam die recentelijk het meest werd genoemd, was die van Hajj Abdallah. Hij zou al geruime tijd de rechterhand van Baghdadi zijn geweest.

De Koerdische militie YPG meldde zondag dat ook IS-woordvoerder Aboe al-Hassan al-Moedjadjir is gedood. Hij was een van de belangrijkste figuren binnen de jihadistische organisatie. Het is onduidelijk of Trump nu zijn dood bevestigt.

