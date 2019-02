Trump benoemt nieuwe onderminister van Justitie HA

20 februari 2019

06u40

Bron: AFP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren zijn nieuwe viceminister van Justitie benoemd, Jeffrey Rosen, die de huidige nummer twee van het ministerie van Justitie moet vervangen, Rod Rosenstein. Dat meldt Bill Barr, die vorige week aantrad als minister van Justitie.

Rosen, die zijn rechtendiploma haalde aan Harvard en nog advocaat was, was tot nu toe viceminister van Transport. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt wie hem opvolgt.

Volgens Amerikaanse media was de positie van Rosenstein wankel sinds het ontslag van Jeff Sessions als minister van Justitie eind 2018. Rosenstein had het toezicht over het netelige onderzoek naar de banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland.



Trump wantrouwt Rosenstein sinds die toeziet op het onderzoek. Sessions had zichzelf daarvoor gewraakt. De Amerikaanse Senaat heeft op 14 februari de benoeming van Bill Bar als nieuwe justitieminister bevestigd.