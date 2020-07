Trump benadrukt “goede relatie” met medisch topadviseur Fauci IB

13 juli 2020

23u42

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft benadrukt een prima relatie te hebben met zijn medische topadviseur Anthony Fauci. "Ik vind hem een erg aardige persoon, al ben ik het niet altijd met hem eens", zei de president na berichten dat het Witte Huis heeft geprobeerd Fauci via de media te ondermijnen.

De relatie tussen Trump en de uitgesproken topadviseur ligt in de VS onder een vergrootglas. Fauci heeft duidelijk gemaakt dat in zijn ogen meer gedaan had moeten worden om de uitbraak van het coronavirus te bestrijden, terwijl Trump graag de economische schade door de pandemie wil beperken door maatregelen juist op te heffen. Hij zei vorige week ook al dat Fauci "een aardige man" is. "Maar hij heeft ook veel fouten gemaakt", voegde hij eraan toe.

Uit peilingen komt naar voren dat veel Amerikanen de 79-jarige arts vertrouwen. De relatie met president Trump lijkt echter te zijn bekoeld. Een bron binnen de regering zei onlangs tegen The Washington Post dat Fauci de president niet meer persoonlijk bijpraat en ook "nooit meer" in het kantoor van de president is. De mannen zouden elkaar begin juni voor het laatst hebben gesproken.

Geloofwaardigheid

Medewerkers van het Witte Huis openden afgelopen weekend de aanval op de geloofwaardigheid van de prominente immunoloog. Ze speelden media een lijst door met uitspraken die Fauci in het verleden heeft gedaan over het coronavirus. Ze wilden aantonen dat de immunoloog er ook regelmatig naast heeft gezeten.

Bronnen zeggen tegen The New York Times dat het niet de bedoeling was de expert zwart te maken. Het Witte Huis zou de bevolking alleen willen aanmoedigen om naar meer experts te luisteren en het beeld willen ontkrachten dat de regering nalatig is als het niet altijd naar Fauci luistert. Die zou door tegenstanders van Trump op een voetstuk worden gezet.