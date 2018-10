Trump belooft “zware straf” als blijkt dat Saoedi's journalist hebben vermoord Redactie

14 oktober 2018

07u59

Bron: CNN 0 De Amerikaanse president Donald Trump belooft dat hij hard zal optreden tegen Saoedi-Arabië als uit onderzoek blijkt dat journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul is vermoord. Dat heeft hij gezegd in een interview met de zender CBS, dat vandaag wordt uitgezonden.

In het interview zegt Trump dat de VS de zaak grondig bekijkt. De president voegt er ook aan toe dat zijn regering "erg aangedaan en boos zou zijn” als blijkt dat de Saoedi’s de moord hebben gepleegd. “Momenteel ontkennen ze keihard. Zouden ze het kunnen gedaan hebben? Ja”, zegt Trump duidelijk. “Ze blijven in alle toonaarden ontkennen, maar in de niet zo verre toekomst zullen we het antwoord krijgen.”

Belangrijke bondgenoot

De zaak brengt de Verenigde Staten in een lastig parket, omwille van de nauwe band met Saoedi-Arabië. Het land is voor de VS een belangrijke strategische bondgenoot in het Midden-Oosten. Zowel de president als zijn schoonzoon Jared Kushner hebben ook zakenrelaties opgebouwd met Saoedi’s.

Trump geeft in het interview ook aan dat hij de wapendeal van 110 miljard dollar met Saoedi-Arabië niet op het spel wil zetten. “Ik wil geen jobs kwijtspelen. Maar er zijn andere manieren om te 'straffen', om nu een hard woord te gebruiken”, zegt de president. “Er staat veel op het spel. En misschien vooral omdat deze man een journalist was. Het is - en het zal je verbazen me dit te horen zeggen - maar het zou vreselijk en degoutant zijn als de journalist inderdaad is vermoord. We zullen zien. We gaan dit tot op de grond uitspitten en er zullen zware straffen volgen.”

Audio- en videobewijzen

Khashoggi was een columnist voor The Washington Post. Op 2 oktober ging hij naar het Saoedische consulaat in Istanbul om papierwerk te verkrijgen dat hij nodig had om met zijn Turkse verloofde te kunnen trouwen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Volgens bronnen beschikken de Turkse autoriteiten over audio- en videobestanden die bewijzen dat de journalist is vermoord in het consulaat. De Turkse autoriteiten verdenken 15 mannen, die op 2 oktober in Istanbul zijn aangekomen, ervan iets te maken te hebben met de verdwijning en mogelijke moord op de journalist. Enkelen onder hen zouden connecties hebben met de Saoedische regering.

Volgens een Amerikaanse bron zou de VS ook boodschappen hebben onderschept waarin Saoedi’s een plan bespreken om Khashoggi terug naar Saoedi-Arabië te lokken en hem dan te arresteren.

Ontkenning

Saoedi-Arabië ontkent in alle toonaarden dat het ook maar iets te maken heeft met de verdwijning van Khashoggi. Volgens de autoriteiten heeft de man het consulaat diezelfde namiddag nog verlaten. Zijn verloofde, die aan het consulaat op hem aan het wachten was, zegt dat hij nooit terug naar buiten is gekomen. Turkije heeft de Saoedi’s al gevraagd om bewijzen te leveren dat de man wel degelijk het gebouw heeft verlaten.