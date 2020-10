Trump belooft zijn eigen behandeling met antilichamen gratis te maken voor alle Amerikanen: kán dat wel? jv

08 oktober 2020

10u41

Bron: Radio 1 6 President Donald Trump is in de wolken over zijn behandeling met een cocktail van antilichamen, die hij nota bene zélf had voorgesteld én die hem al na een dag weer kiplekker deed voelen, zo beweert hij toch. In een videoboodschap beloofde Trump alle Amerikanen “dezelfde behandeling als die van uw president” gratis te verschaffen: “We hebben honderdduizenden doses.” Het is echter nog maar de vraag of deze medicatie wel snel toegankelijk kan zijn en of er ook genoeg van zal zijn voor iedereen.

Het is geen geheim dat Covid-patiënt Donald Trump een speciale behandeling onderging die niet zomaar weggelegd is voor iedereen - áls dat al gewenst zou zijn. Wetenschappers zijn immers helemaal niet zeker of alle medicatie voor Trump wel zo verantwoord was. Volgens Lander Foquet, een Vlaamse biomedicus die in de VS voor een farmabedrijf werkt, bestond de behandeling van Trump eigenlijk uit drie therapieën. “Naast de cocktail van antilichamen heeft hij ook een antiviraal middel gekregen, Remdesivir, en steroïden”, legt hij uit.

De cocktail van antilichamen is een experimenteel medicijn van Regeneron, een Amerikaanse biotechnologische firma. “In plaats dat je een vaccin krijgt en zelf antilichamen gaat aanmaken, maakt men die antilichamen in het labo aan. Je krijgt dan een hele grote dosis ingespoten”, aldus Foquet. Die antilichamen moeten de uitbreiding van het virus stoppen, zodat het lichaam de tijd krijgt om het virus ‘als vijand’ te herkennen en je eigen immuunsysteem tot de aanval overgaat.



Of die antilichamenbehandeling van Regeneron inderdaad verantwoordelijk is voor de vermeende wonderbaarlijke genezing van de Amerikaanse president - zoals hij dat zelf ziet - is moeilijk te achterhalen volgens Foquet, omdat Trumps behandeling “geen deel uitmaakt van een gecontroleerde studie”. De president kreeg ook Remdesivir toegediend, een antiviraal middel dat werkt zoals Tamiflu bij de griep, zei de biomedicus. “Dat stopt het vermenigvuldigen van het virus in de cellen.” Trump werd verder nog behandeld met steroïden, wat vreemd is omdat die doorgaans alleen ingezet worden bij erg zieke patiënten die extra zuurstof nodig hebben of zelfs aan de beademing moeten. Steroïden zijn daar nuttig omdat ze een overreactie van het lichaam op het virus kunnen temperen, maar minder zieke patiënten kunnen ze het immuunsysteem net verzwakken door hun afremmende werking.

Dat hij het coronavirus opliep, noemde Trump een “vermomd godsgeschenk”, omdat hij anders nooit aan den lijve had kunnen ondervinden hoe goed het middel met antilichamen werkte. Volgens zijn arts, Sean Conley, heeft Trump al meer dan 24 uur geen symptomen meer van het coronavirus en is hij al langer dan vier dagen koortsvrij. Het deed hem de Amerikanen beloven het middel gratis beschikbaar te maken voor iedereen. Of dat echt kán, daar twijfelt biomedicus Lander Foquet aan. Hij acht het niet mogelijk om voldoende antilichamen aan te maken voor de hele bevolking in de VS. “Er is heel wat hightech industrie voor nodig om een kwalitatief product te maken en om iedereen de grote hoeveelheid te geven die hij heeft gekregen”, vertelde hij op Radio 1.

Bekijk hier het gesprek met Lander over de behandeling van Trump

