Trump belooft snelle terugtrekking uit Syrië: "We maken IS helemaal af"

30 maart 2018

12u17

De Amerikaanse president Donald Trump wil zijn soldaten "zeer binnenkort" terugtrekken uit de burgeroorlog in Syrië. Dat heeft hij gisteravond, lokale tijd, verrassend aangekondigd tijdens een toespraak over infrastructuur in Richfield, in de Amerikaanse staat Ohio.

"We maken Islamitische Staat helemaal af. We zullen zeer binnenkort terugkeren uit Syrië. Laat de andere mensen zich om het conflict bekommeren", zo heeft hij volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN verklaard. "We gaan terug naar ons land. Waar we thuishoren, waar we willen zijn."

Trump heeft in het verleden wel vaker verklaard dat de rol van de VS in Syrië zich moet beperken tot het verslaan van de terreurgroep IS. Intussen is de jihadistische organisatie ook zo goed als verslagen.

Uitdagingen

Toch doet de uitspraak van de president wenkbrauwen fronsen, omdat hij daarmee ingaat tegen de lijn van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Op het Pentagon klinkt het dat het momenteel nog niet het geschikte moment is om terug te keren uit Syrië, omdat er nog heel wat uitdagingen aangepakt moeten worden. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat er moet gebeuren met de 400 buitenlandse IS-strijders die werden gevangengenomen door de SDF-milities, die gesteund worden door de VS. Ook over het lot van de Syrische president Bashar al-Assad is nog lang geen beslissing genomen.

Zowel minister van Defensie James Mattis als de intussen aan de kant geschoven minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson hebben zich eerder nog uitgesproken voor een verlengd verblijf in Syrië.

De VS zijn momenteel met ongeveer 2.000 soldaten aanwezig in Syrië. Hun terugtrekking zou onder meer problemen kunnen opleveren voor de verschillende lokale milities die er met Amerikaanse steun tegen IS strijden.