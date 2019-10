Trump belooft ‘grensmuur’ in Colorado te bouwen IB

24 oktober 2019

04u59

Bron: CNN, USA Today, Twitter 0 Tijdens een toespraak in Pittsburgh heeft de Amerikaanse president Trump zich per ongeluk versproken. Hij beloofde de aanwezigen een grensmuur te bouwen in Colorado, een staat die helemaal niet aan de Amerikaans-Mexicaanse grens ligt, maar ten noorden van de Amerikaanse staat New Mexico.

“En we bouwen een muur op de grens van New Mexico. En we bouwen een muur in Colorado. We bouwen een prachtige muur. Een grote, die echt werkt – waar je niet overheen of onderdoor kan”, zei Trump tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de Shale Insight Conference in Pittsburgh.

Colorado ligt helemaal niet aan Amerika’s zuidelijke grens, waar Trump zijn muur wil zetten en er zijn ook helemaal geen plannen om een grensmuur in de staat aan te brengen. Mogelijk was Trump in verwarring aangezien een klein deel van de door hem zo vurig gewenste grensmuur wel aan de Colorado River zou worden gebouwd, maar dat is dan weer in Arizona.

Twitter was er alvast als de kippen bij om Trumps verspreking belachelijk te maken, getuige het kaartje en de spotprent hieronder:

The United States of Sharpie pic.twitter.com/mmaypO8viL 👻 Blonde in Boo-klyn 👻(@ BlondeinBklyn) link

Ook de Democratische gouverneur van Colorado, Jared Polis, reageerde via Twitter op de kwestie. “Oh dit is pijnlijk… Colorado grenst helemaal niet aan Mexico”, schreef hij. “Maar goed dat Colorado nu gratis kleuteronderwijs aanbiedt, zodat onze kinderen geografische basiskennis kunnen opdoen”, spotte hij.

Well this is awkward ...Colorado doesn’t border Mexico. Good thing Colorado now offers free full day kindergarten so our kids can learn basic geography pic.twitter.com/bEXLDJYUku Jared Polis(@ GovofCO) link