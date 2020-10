Trump belooft experimenteel coronamiddel dat hij kreeg toegediend gratis aan te bieden IB

08 oktober 2020

01u41

Bron: ANP, Twitter 0 De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat al zijn landgenoten toegang zullen krijgen tot de behandeling voor het coronavirus die hij onlangs ontving. Trump raakte vorige week besmet en kreeg een experimentele behandeling met synthetische antilichamen van de firma Regeneron.

In een Twittervideo opgenomen voor het Oval Office in Washington zegt de president dat hij binnenkort een bevel ondertekent dat noodtoestemming voor het middel moet regelen. "Ik wil dat iedereen krijgt wat ik heb gekregen, en ik ga het gratis maken", aldus Trump, die dinsdag na een verblijf in het Walter Reed National Military Medical Center terugkeerde in het Witte Huis.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Volgens de president liggen er "honderdduizenden doses" van het middel dat hij ontving klaar om ingezet te worden. De Republikein kreeg een enkele dosis antilichamencocktail ingespoten van Regeneron. Trump stelde dat hij zich na toediening binnen 24 uur "geweldig" voelde.

Klinische tests nog bezig

Het is echter onduidelijk of en hoe het goedkeuringsproces voor dergelijke nieuwe geneesmiddelen kan worden versneld. De behandeling wordt nog klinisch getest en heeft nog geen enkele wettelijke goedkeuring gekregen. Maar de resultaten gelden als bemoedigend.

Trump noemde het een "zegen van God" dat hij een besmetting opliep. "Dit was een vermomde zegen", zei Trump. "Ik heb het gekregen en ik hoorde over het medicijn. Ik zei: laat me het innemen, het was mijn suggestie. Het was ongelooflijk hoe het werkte."

Lees ook: Zo gigantisch verschilt behandeling Trump van die van doorsnee Amerikaan (+)