Trump belooft 11 miljard euro noodhulp aan Puerto Rico RL

19 september 2020

03u52

Bron: Belga, USA Today, Vox 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag aangekondigd dat de Verenigde Staten voor 13 miljard dollar (11 miljard euro) aan noodhulp zullen sturen naar Puerto Rico, een Caribisch eiland - en Amerikaans grondgebied - dat drie jaar geleden voor een groot deel werd verwoest door een orkaan.

"Vandaag trekt mijn regering het grootste bedrag aan noodhulp ooit uit om het elektriciteitsnet en het onderwijssysteem van Puerto Rico weer op te bouwen", zei Trump tijdens een persconferentie. Het geld zal volgens de president ingezet worden om “duizenden kilometer aan transmissie- en distributielijnen permanent te repareren en te vervangen, wat al vele jaren geleden had moeten gebeuren.”

Orkaan Maria trok in september 2017 een spoor van vernieling In Puerto Rico. Volgens onderzoekers van Harvard University bracht de orkaan het eiland 82 miljard euro schade toe. Ook maakte Maria volgens hen zeker 4.645 dodelijke slachtoffers. De wetenschappers wijten een derde van de overlijdens aan te late of onvoldoende medische hulp. Begin 2020 werd Puerto Rico ook nog eens getroffen door een serie aardbevingen, waarbij een dode en tientallen gewonden vielen.

Tegen noodhulp

In het verleden kantte Trump zich echter tegen noodhulp voor Puerto Rico. Hij stelde toen dat het Amerikaanse Congres in verhouding veel meer geld aan het aan de VS gebonden territorium had gegeven dan aan staten zoals Florida en Texas.

Critici vermoeden dan ook dat de noodhulp nu wordt gegeven vanwege politieke doeleinden, vlak voor de verkiezingen. Hoewel Puerto Ricanen officieel op Amerikaans grondgebied wonen, mogen de eilandbewoners niet stemmen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar de bijna zes miljoen Puerto Ricanen die op het Amerikaanse vasteland wonen, mogen dat wél.

Bovendien zijn ruim 300.000 eilandbewoners na de orkaan naar het Amerikaanse vasteland verhuisd. Zij hebben zich met name in New York en Florida gevestigd. Hierdoor wonen inmiddels ruim een miljoen Puerto Ricanen in laatstgenoemde staat, waar het tijdens de presidentsverkiezingen in november bijzonder spannend belooft te worden.

In de ‘swing state’ met 22 miljoen inwoners kan de stem van de Puerto Ricanen, die mogelijk nog een appeltje met Trump te schillen hebben, het verschil betekenen tussen winst of verlies in de staat. Critici denken dan ook dat de president de beloofde miljarden alleen maar geeft omdat de cruciale winst in Florida allesbehalve zeker is.

Wat is Puerto Rico precies?

Het Caribische eiland Puerto Rico is een gemenebest van de Verenigde Staten. Dat betekent dat het tot het Amerikaanse territorium hoort, maar géén onderdeel uitmaakt van de 50 staten en Washington DC. De Puerto Ricanen zijn Amerikaans staatsburger sinds 1917 en hebben hun eigen gekozen bestuur sinds medio 20e eeuw.

De omstreden constructie is het gevolg van de Spaans-Amerikaanse oorlog in 1898. Toen veroverden de Noord-Amerikanen het eiland op de Spaans kolonisten die sinds de komst van Christoffel Columbus (eind 15e eeuw) de dienst hadden uitgemaakt op het eiland.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

‘The Lincoln Project’: de giftigste campagne tegen Trump komt uit Republikeinse hoek (+)

Greet De Keyser in de VS: “Ik ben benieuwd wie er in de VS de moeite zal doen om te gaan kiezen voor wie ze hun land willen laten leiden” (+)

PORTRET. Ruth Bader Ginsburg, opperrechter die onvermoeibaar streed voor vrouwenrechten (+)