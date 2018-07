Trump beloofde Kim gesigneerde cd met Elton Johns 'Rocket Man' IB

11 juli 2018

06u40

De Amerikaanse president Trump heeft bevestigd dat hij een album van Elton John, waar het liedje 'Rocket Man' op staat, als cadeau voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft meegegeven aan zijn onderhandelaar Mike Pompeo. Vorig jaar refereerde Trump via Twitter meermaals naar Kim als 'kleine raketman'. Sindsdien zijn de banden tussen de twee leiders verbeterd.

Het liedje 'Rocket Man' staat op het album Honky Chateau van Elton John. Tijdens zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider vorige maand, beloofde Trump om hem een door hemzelf gesigneerd exemplaar van de cd op te sturen naar Kim.

Toen Buitenlandminister Mike Pompeo vorige week naar Noord-Korea reisde voor overleg, had hij het cd’tje bij zich, maar omdat hij geen audiëntie met de leider kreeg, heeft hij het niet kunnen afgeven. “Ze hebben het niet afgegeven, maar ik heb het voor hem. Hij zal het op een ander moment krijgen”, zei Trump, die hintte dat hij meer cadeaus voor de Noord-Koreaanse leider in petto heeft. “Ik heb eigenlijk nog een cadeautje voor hem, maar jullie zullen er pas achter komen wat dat is wanneer ik het hem geef”, klonk het raadselachtig aan de pers.

"Nooit van gehoord"

De Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo meldt dat Trump en Kim het liedje besproken hebben tijdens hun ontmoeting in Singapore vorige maand. Kim zou het niet kennen, waarop Trump beloofd zou hebben hem een gesigneerd exemplaar van de cd op te sturen.

Ondanks dat de gesprekken over de nucleaire ontwapening van het land niet vooruitgaan, benadrukte Pompeo dat de VS een diplomatieke oplossing blijft zoeken met Noord-Korea. Tijdens een vraag- en antwoordsessie met de Amerikaanse troepen die in Afghanistan gestationeerd zijn, benadrukte de minister de “Amerikaanse toewijding om een vreedzame oplossing te vinden voor het Koreaanse schiereiland.”