Trump bekijkt prototypes voor muur: "Het moet hoog genoeg zijn want Mexicanen zijn professionele bergbeklimmers" IVI

13 maart 2018

23u32

Bron: CNN, Fox 2 De Amerikaanse president Donald Trump heeft een bezoek gebracht aan San Diego om er prototypes voor de muur aan de grens met Mexico te bekijken. Trump neemt die taak serieus en heeft dan ook de opties goed bekeken. Zo moet de muur alvast hoog genoeg zijn, want de Mexicanen “zijn professionele bergbeklimmers”, aldus de president.

De president heeft tijdens zijn bezoek acht prototypes voor de grensmuur bekeken. De ene viel al meer in de smaak dan de andere. “Sommige van deze muren kunnen ze niet beklimmen, anderen wel. Dus die gaan we al niet gebruiken”, zo zei Trump tegen de pers in San Diego, Californië. Hoe hoger de muur, hoe meer het zal afschrikken, volgens Trump. De omheining die er nu is, is volgens Trump een slecht idee: “Het is niet sterk genoeg”.

De meeste prototypes zijn gemaakt van beton, maar Trump zag het idee om een deel van de muur doorzichtig te maken, wel zitten. Op die manier kunnen grenswachters nog zien wat er aan de andere kant gebeurt. "Je kan een paar meter verwijderd zijn van een crimineel kartel en niet eens weten dat ze er zijn", redeneerde Trump over de volledig betonnen prototypes.

Eerste bezoek

Het is trouwens de eerste keer in zijn presidentschap dat Trump de staat Californië bezoekt. Erg ongewoon voor een president, want Californië is als dichtstbevolkte staat van het land een belangrijke staat. Trump heeft Californië waarschijnlijk zo lang willen vermijden omdat hij daar met een erg grote marge verloor van Hillary Clinton tijdens de verkiezingen. Volgens Trump is Californië dan ook met heel andere dingen bezig dan waar hij wél aandacht voor heeft.

“Californië is de beste vriend van criminelen”, zei Trump. “Ze geven niet om criminaliteit, moorden en overvallen. Ze geven niet om de dingen waar jij en ik om geven.” De president gaf ook nog een steek aan de Democratische gouverneur van Californië, Jerry Brown, die volgens hem de staat “heel heel slecht runt”. “Als je hier geen muur zou hebben, zou er geen land zijn”, zei Trump nog. “De staat Californië smeekt ons om een muur te bouwen. Maar daarover praten ze niet.” De gouverneur heeft eerder al duidelijk gemaakt dat hij geen muur wil in zijn staat: “In Californië bouwen we bruggen, geen muren".