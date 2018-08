Trump bekent voor het eerst: zoon ontmoette Russische advocate "om informatie te weten te komen over tegenstander" Redactie

06 augustus 2018

07u17

Bron: AD.nl 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst toegegeven dat zijn zoon Donald Jr. in 2016 op zoek was naar belastende informatie over Hillary Clinton tijdens de ontmoeting met een Russische advocate. "Het was compleet legaal en gebeurt altijd in politieke campagnes", liet Trump weten op Twitter.

De president ontkent in het bericht dat hij met dit statement kwam vanwege berichten in de Washington Post en op CNN dat hij bang is dat zijn zoon in "juridische problemen" verkeert.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Hillary Clinton

Trump heeft steeds gezegd dat de ontmoeting tussen Donald junior en de Russische advocate Natalia Veselnitskaja ging over het adopteren van Russische kinderen door Amerikanen. Ook heeft hij altijd volgehouden pas veel later te hebben gehoord over de bijeenkomst in de Trump Tower, die plaatsvond in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016.



Trump Jr. en anderen beweerden al langer dat de ontmoeting bedoeld was om "vuil te vinden" over politieke tegenstanders.

Donald Trump geeft dit nu ook toe. In de tweet erkent hij dat het de bedoeling was om tijdens de samenkomst informatie in te winnen "over een tegenstander". Hij doelt op Hillary Clinton, zijn uitdager bij de presidentsverkiezingen van twee jaar geleden. Vorige maand reageerde de president nog boos op de bewering dat hij vooraf was geïnformeerd over de omstreden ontmoeting van zijn zoon en Veselnitskaja.

Advocaat

Trumps voormalige advocaat Michael Cohen beweerde al dat zijn ex-cliënt wel degelijk op de hoogte was van een omstreden ontmoeting die zijn zoon Donald Trump jr. had met een aantal Russen, in de Trump Tower in 2016. Dat meldde de Amerikaanse nieuwszender CNN vorige week op basis van anonieme bronnen.

Volgens CNN gaf Trump persoonlijk toestemming voor de ontmoeting met de Russen. Cohen was daarbij aanwezig, maar hij heeft geen hard bewijs die zijn bewering ondersteunt. Volgens de bronnen is hij bereid een verklaring hierover af te leggen tegenover aanklager Robert Mueller, die de Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen onderzoekt.