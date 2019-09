Trump bedreigt “spion” achter klokkenluider: “Je weet wel wat we vroeger deden met spionnen en verraders, nee?” Klacht van klokkenluider tegen Trump vrijgegeven KVDS LH TT

26 september 2019

07u47

Bron: Belga, ANP, The Guardian 12 Amerikaans president Donald Trump is fel uitgevaren tegen de klokkenluider die een klacht heeft ingediend tegen hem. Trump reageerde vanavond op het vrijgeven van de klacht vanmiddag. “Ik wil weten wie de klokkenluider de informatie gaf, want dat gaat bijna om een spion. Je weet wel wat we vroeger deden toen we slim omgingen met spionnen en verraders, nee? We gingen er iets anders mee om dan nu”, alludeerde hij op een mogelijke vorm van vervolging voor de personen achter het lek. Dat schrijft The New York Times.

De klacht van de klokkenluider uit de Amerikaanse inlichtingendiensten tegen Trump is niet langer geheim. De Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft de klacht deze namiddag vrijgegeven. Belangrijke nieuwigheid is dat volgens de klokkenluider het Witte Huis geprobeerd heeft het verslag van het telefoongesprek tussen Trump en Oekraïens president Zelensky te verdoezelen en de toegang ertoe te beperken.

“Derdehandsverhalen”

Maar Trump en het Witte Huis blijven erbij dat er met het telefoontje niets mis was. Ze hekelen de “hysterie” van de Democraten en de media in een mededeling: “De publicatie van de klacht heeft niets veranderd, ze is niets meer dan een verzameling van derdehandsverhalen en persberichten”, stelt Stephanie Grisham, woordvoerdster van het Witte Huis. “Het Witte Huis zal de hysterie en de foute interpretaties die door de Democraten en verschillende media worden rondgebazuind blijven verwerpen”, voegt ze eraan toe.

Ook Trump zelf spreekt op Twitter over een zoveelste “fake news-verhaal”. Later vandaag zei hij tegen een reeks stafleden van de Amerikaanse missie bij de Verenigde Naties in New York te willen weten wie de klokkenluider heeft geïnformeerd over zijn telefoongesprek. “Ik wil weten wie de klokkenluider is die de informatie heeft gegeven, want hij is dicht bij een spion te zijn”, zei het staatshoofd, volgens The New York Times tot ontzetting van zijn toehoorders. “U weet wat wij pleegden te doen in vroegere tijden toen we van aanpakken wisten met spionnen en verraders, nee? We hadden de gewoonte het een beetje anders aan te pakken dan we nu doen.”

“Alle daden waartoe leidinggevenden van het State Department hebben beslist, zijn volkomen gepast”, zei ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo over de diplomatieke daden van Washington met Oekraïne. Alles wat de Amerikaanse diplomatie deed, “strookte met de doelstelling die wij hadden”, het opvijzelen van de betrekkingen met de nieuwe Oekraïense president en hem helpen “een einde te maken aan de corruptie in Oekraïne”, benadrukte Pompeo.

A whistleblower with second hand information? Another Fake News Story! See what was said on the very nice, no pressure, call. Another Witch Hunt! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

“Ongezien”

Joseph Maguire, de hoogste baas van de spionagediensten, verklaarde deze namiddag in de Inlichtingencommissie dat hij de klacht van de klokkenluider volgens het boekje behandelde. Ook handelde de klokkenluider “te goeder trouw”. Hij weigerde ja of nee te antwoorden op de vraag of de klokkenluider Trump een "politieke hak” wilde zetten.

Het Witte Huis zou Maguire gemeld hebben dat het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky onder het zogenoemde ‘executive privilege’ valt, zeg maar ‘presidentieel privilege’. In die zin was de klacht “ongezien”. Aangezien de president van de Verenigde Staten bij deze klacht betrokken was, benadrukte Maguire dat deze klacht anders is “dan alle andere klachten uit het verleden waarvan ik op de hoogte ben”.

Machtsmisbruik?

De Democraten wilden van Maguire weten of de behandeling van de klokkenluidersklacht een “ernstig machtsmisbruik” door president Trump betekent. Maguire danste rond de vraag en weigerde te zeggen of hij de klacht “geloofwaardig” achtte. “Het is niet aan mij om te oordelen", zei Maguire.

Volgens Maguire, die ook verklaarde dat zijn diensten niet achter het lek zitten, luisterden een tiental mensen mee naar het telefoongesprek tussen Trump en Zelensky. Maguire antwoordde niet op de vraag of hij de klacht van de klokkenluider besproken heeft met Trump, door zich te beroepen op de “private aard” van zijn gesprekken met de president.

“Klacht had nooit achtergehouden mogen worden”

De Democraat Adam Schiff, die de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden voorzit, had eerder vandaag de integrale klacht op Twitter vrijgegeven. “Zijn klacht had nooit mogen worden achtergehouden en is een stappenplan voor ons onderzoek. We zullen er alles aan doen om deze moedige klokkenluider te beschermen. Het publiek heeft het recht om de klacht te zien en wat die onthult”, aldus Schiff.

Schiff verklaarde in zijn openingsverklaring in de Inlichtingencommissie dat Trump zijn ambtseed heeft “verraden” en de Amerikaanse nationale veiligheid bedreigde. Volgens Schiff is de klacht “het meest grafische bewijs tot nu toe” dat Trump de grondwet heeft geschonden. “Als we de natie niet verdedigen, is er geen grondwet. Maar als we de grondwet niet verdedigen, is er geen natie die het verdedigen waard is”, aldus Schiff nog.

Trump heeft zijn ambtseed verraden en de Amerikaanse nationale veiligheid bedreigd Adam Schiff, voorzitter van de Inlichtingencommissie

“Inmenging van ander land gevraagd”

De klokkenluider schreef in de klacht van een tiental pagina’s dat Trump het gewicht van zijn ambt heeft gebruikt om buitenlandse machten te vragen zich te mengen met de verkiezingen van 2020. “In het kader van mijn officiële functie heb ik van meerdere Amerikaanse regeringsfunctionarissen informatie ontvangen dat de president van de Verenigde Staten zijn macht heeft gebruikt om inmenging van een ander land te vragen bij de Amerikaanse verkiezingen van 2020,” schrijft de klokkenluider in de klacht die dateert van 12 augustus.

Het ‘machtsmisbruik' waarvan sprake is het bewuste telefoontje tussen Trump en Zelensky van 25 juli. De (geredigeerde) transcriptie daarvan werd gisteren al vrijgegeven.

Toegang tot verslag beperkt?

De functionaris zegt in de klacht later te hebben vernomen dat hoge medewerkers van het Witte Huis hadden ingegrepen om de toegang te beperken tot het verslag van het telefoongesprek. Daar zou volgens de bron uit zijn gebleken dat dat ze “de ernst begrepen van wat gebeurde in het telefoongesprek”.

“Witte Huis-medewerkers vertelden me dat ze door Witte Huis-advocaten “aangestuurd” werden de elektronische transcriptie te verwijderen van het computersysteem waarin die transcripties gewoonlijk worden bewaard”, schrijft de klokkenluider ook. In plaats daarvan moest de transcriptie bewaard worden op een systeem met een hogere geheimhoudingsstandaard, zodat hij door minder mensen ingezien kon worden.

De klokkenluider schrijft verder dat het voor adviseurs en toplui in het Witte Huis meteen duidelijk was dat er problemen waren met het telefoongesprek. Advocaten zouden onder elkaar gediscussieerd hebben of Trump zijn macht gebruikt had voor persoonlijk gewin of niet.

(Lees verder onder het document)

Impeachmentprocedure

De klacht van de klokkenluider ligt aan de oorsprong van de impeachmentprocedure die de Democraten tegen Trump zijn gestart, nadat details bekend raakten over het telefoongesprek dat Trump had met zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky.

Gisteren werd al een transcript vrijgegeven van het telefoongesprek dat Trump en Zelensky in juli hadden, kort na de verkiezing van Zelensky. Voor de Democraten toont het gesprek zwart op wit aan dat Trump de hulp van een buitenlandse regering inriep om zijn politieke rivaal Joe Biden te beschadigen. Biden is een van de favorieten om het volgend jaar bij de presidentsverkiezingen voor de Democraten op te nemen tegen Trump.

Na de vrijgave van het transcript vroegen de Democraten dat ook de klacht publiek gemaakt zou worden. Leden die in de inlichtingendienstencommissie van de Senaat zetelen en de klacht konden inkijken, noemden de inhoud eerder al "onrustwekkend". Democraten die het document zagen, zegden aan CNN dat het hen sterkte in de overtuiging een onderzoek op te starten.

Volgens Nancy Pelosi, de fractieleidster van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, heeft het Witte Huis geprobeerd om de transcriptie van het bewuste telefoongesprek te “verdoezelen”. “Dat de president denkt dat dit zijn onschuld bewijst zal enkel verder aantonen hoe hij niet begrijpt wat juist en verkeerd is”, verklaarde de Democratische leider vandaag. De president “pleegde verraad aan zijn ambtseed, de nationale veiligheid en de integriteit van onze verkiezingen”, zei de politica ook. “Het is een treurige dag voor ons land”, vervolgde ze. “De treurigheid neemt met de dag toe, gezien de minachting die de president ten opzichte van onze grondwet betoont, duidelijker wordt.”

