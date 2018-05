Trump bedreigt Kim Jong-un met 'Libië-model': "We hebben dat land gedecimeerd" Noord-Korea verhardt toon: voorlopig geen gesprekken meer met "incompentente" onderhandelaars TT

17 mei 2018

20u37

Bron: Reuters, The Guardian, ANP 3 Gaat de geplande top tussen Donald Trump en Kim Jong-un nog door of niet? Het is nog steeds niet duidelijk, maar de Amerikaanse president hoopt in elk geval dat er een akkoord bereikt kan worden, zo zei hij vanavond in het Witte Huis. Dan zal het land "heel rijk worden", aldus Trump. En zonder deal? Dan wordt Noord-Korea "hoogstwaarschijnlijk gedecimeerd", zoals volgens hem eerder ook met Libië gebeurde.

Trump herhaalde in het Witte Huis dat het beste wat Kim kan doen, is een deal sluiten die leidt tot een kernwapenvrij Koreaans schiereiland. Zo niet, dan valt hem misschien wel het lot van de voormalige Libische leider Mouammar Kadhafi te beurt. Die werd in 2011 met hulp van de NAVO gedood door rebellen na een maandenlange opstand in zijn land.

Het was Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton die zondag het Libië-model aanhaalde als mogelijk voorbeeld voor Noord-Korea. Hij verwees daarmee echter naar het akkoord dat Kadhafi al in december 2003 sloot om zijn kernwapenprogramma op te geven.

Gevraagd wat híj van "het Libië-model" vond, leek Trump dat akkoord echter niet te kennen. Hij interpreteerde de vraag als een verwijzing naar de opstand van 2011. "Het model, als je kijkt naar het model met Kadhafi, dat was een totale decimering. We zijn daar naartoe gegaan om hem neer te slaan. Dat model zou hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid worden als we geen deal sluiten. Maar als we een deal sluiten, gaat Kim Jong-un heel, heel gelukkig worden."

"We kunnen niet toelaten dat het land atoomwapens houdt. Ondenkbaar", aldus Trump, die ook zei dat Pyongyang gewoon overleg voert over de ontmoeting in Singapore alsof er niets aan de hand is.

"Zuid-Koreanen zijn onwetend en incompetent"

Noord-Korea zal de gesprekken met buurland Zuid-Korea voorlopig alvast niet hervatten. De Zuid-Koreanen zijn "onwetend en incompetent", verklaarde Ri Son Gwon, hoofdonderhandelaar uit het noorden, vandaag.

Ri Son Gwon staat aan het hoofd van het Noord-Koreaanse Comité voor de Vredevolle Hereniging. Hij kloeg ook over "het menselijk uitschot" dat in het Zuid-Koreaanse parlement had mogen spreken en daarbij de waardigheid van het Noorden had aangetast.

Hij noemde het "uitschot" niet bij naam, maar verwees waarschijnlijk naar Thae Yong Ho, een voormalig Noord-Koreaanse diplomaat die in 2016 naar het zuiden vluchtte en maandag zijn memoires publiceerde in het parlement in Seoel. In zijn boek noemt Thae Kim Jong-un "ongeduldig, impulsief en gewelddadig".

"Zolang de ernstige situatie die heeft geleid tot de opschorting van de gesprekken niet is opgelost, wordt het moeilijk met het huidige regime van Zuid-Korea samen te zitten", zo klonk het in een mededeling van Ri. "De Zuid-Koreaanse overheid heeft bewezen dat ze over deze zaak onwetend en incompetent is."

Militaire manoeuvres

Noord-Korea dreigde eerder deze week de voor 12 juni geagendeerde topontmoeting tussen leider Kim Jong-un en president Donald Trump te annuleren. Pyongyang stoort zich onder meer aan de Amerikaanse militaire manoeuvres met Zuid-Korea. Noord-Korea ziet die als een provocatie. De VS beweren dat de militaire oefeningen puur defensief van aard zijn.

Ook liet Noord-Korea weten dat het land geen interesse heeft in een topontmoeting met de Verenigde Staten als het gaat om de 'eenzijdige' eis dat het bewind in Pyongyang zijn nucleaire wapenarsenaal opgeeft.

De Verenigde Staten zijn ondertussen echter niet van plan de gezamenlijke militaire oefeningen af te bouwen. Dat is niet aan de orde, zei zowel het Pentagon als het Witte Huis vandaag. Of de geplande top met Noord-Korea in Singapore nog doorgaat, wist ook president Trump niet, verklaarde hij aan journalisten. De VS hebben er officieel geen nieuws over gekregen, klonk het. "Als de meeting doorgaat, gaat ze door, en anders gaan we verder", zei Trump kort.