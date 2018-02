Trump baseert zich op 16 jaar oud decreet om troepenmacht in Syrië en Irak te verantwoorden LB

23 februari 2018

15u35

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het wettelijke recht om Amerikaanse troepen voor onbepaalde duur in Syrië en Irak te houden, althans volgens het Pentagon en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. Volgens het internationaal recht is de VS-aanwezigheid in Syrië niet legaal, tenzij het morele principe van R2P (de verantwoordelijkheid om te beschermen) hoger wordt ingeschaald dan het wettelijke principe van de territoriale integriteit.

Defensie en Buitenlandse Zaken baseren zich op decreten uit 2001 en 2002, de zogenaamde AUMF, Toestemming voor het Gebruik van Militaire Kracht, uitgevaardigd in het zog van de aanslagen van 9/11. De AUMF justifieerde de militaire invasie van en ontplooiing in respectievelijk Irak en Syrië, uitgaande van het belang dat al-Qaida overal bestreden moest worden.

Verzekeren dat IS-nederlaag definitief is

In Syrië leidt de VS een internationale anti-IS-coalitie. Terreurgroep Islamitische Staat wordt gezien als een afscheuring van al-Qaida en valt dus nog onder de Authorization for the Use of Military Forces. Het probleem van de legaliteit stelt zich nu omdat, ten eerste, IS geldt als verslagen maar, ten tweede, het Pentagon duidelijk maakte dat VS-troepen ook post-IS permanent in Syrië en Irak zullen blijven, al was het maar om te verzekeren dat de IS-nederlaag "definitief" is.

In Irak zijn zij er "op uitnodiging van" de regering, in Syrië is dat niet het geval.

Volgens de Democratische senator Tim Kaine vaart de regering-Trump desondanks in ongrondwettelijke wateren.

"De regering-Trump haalt de AUMF van 2001 nu zelfs aan om VS-militairen toe te laten, aanvallen uit te voeren op pro-Assadtroepen in gebieden waar IS niet meer aanwezig is (..) en dat om onze Syrische bondgenoten die Assad willen afzetten, te steunen."

Vorige maand maakte de regering-Trump nog duidelijk dat zij geen toestemming meer aan het Congres gaat vragen om de militaire operatie in Syrië voort te zetten.