Trump: Aziatische Amerikanen niet verantwoordelijk voor coronavirus RL

24 maart 2020

03u22

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de Aziatisch-Amerikaanse bevolking niet verantwoordelijk is voor de coronacrisis en dat de groep bescherming verdient. Hem werd eerder racisme verweten, nadat hij vorige week sprak van "het Chinese virus" en kritiek had op de handelswijze van de Chinese overheid.

De Amerikaanse krant The New York Times berichtte maandag dat belangengroepen en onderzoekers een grote stijging hadden geconstateerd van zowel verbaal als fysiek geweld tegen Aziatische Amerikanen.

"Het zijn geweldige mensen en de verspreiding van het virus is niet hun fout op wat voor manier dan ook", schreef Trump op Twitter. "Ze werken nauw samen met ons om het virus te bestrijden. Samen zullen we overwinnen.”

Handelsoorlog

De president zei verder "veel respect te hebben" voor zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping. Tussen beide landen was eerder irritatie ontstaan, vanwege wederzijdse kritiek over de aanpak van het coronavirus. De banden waren al verslechterd vanwege de handelsoorlog tussen China en Amerika.